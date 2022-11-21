إليك الطريقة الصحيحة لاستعمال القطّارة في منتجات العناية بالبشرة

الوكيل الإخباري - صحيح أنّنا أصبحنا نحن النساء نعرف الكثير عن عالم الجمال وكلّ ما يقدّمه. فخلال السنوات الماضية، تعلّمنا بالفعل كيف نستفيد من الوقت الذي نقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف نستخلص كل ما نحتاج إليه من معلومات عن المنتجات الجمالية وتركيباتها وكيفية استعمالها وكيفية تحضير خلطات طبيعية من مكوّنات مفيدة للبشرة كما و عن الحيل الجمالية وأهمّ النصائح.



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ولكن، تماماً كما في كل جانب حياتي، لا نصل يوماً إلى حدود المعرفة أي لن نستطيع يوماً أن نتباهى بأنّنا نعرف كل شيء. وهذا أمر طبيعي تماماً، لأنّ التقدّم والتطوّر من حولنا لا يتوقّفان، وينبغي بنا بالتالي مواكبة كل جديد وحتّى أحياناً تغيير الاتجاه الذي نسير فيه.



لا شكّ في أنّك تهتمّين بكيفية استعمال مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة على النحو الصحيح، لأنّك تريدين أولاً أن تحافظي على صحة بشرتك وثانياً أن تدوم منتجاتك أطول فترة ممكنة من دون أن تتأثّر بأي عامل سلبي من أي نوع كان.



ونتحدّث معك اليوم عن منتجات العناية بالبشرة التي تأتي بقطّارة، وهي السيرومات أو الأمصال بشكل عام. ونعي جميعنا أهمية السيروم ونتعمد إلى وضعه قبل كريم الترطيب الخاص بنا، وذلك لأنّ تركيبته أخفّ على البشرة ولكي نستفيد من مختلف الفوائد التي قد يضمنها لنا مثل تعزيز مقاومة علامات التقدّم في السنّ أو تعزيز الترطيب أو زيادة الإشراقة أو غيرها...



ولكن، لو كنت تستعملين القطّارة بوضعها مباشرةً على البشرة ثمّ الضغط لإجراء التركيبة منها، فأنت ترتكبين خطأً كبيراً! في الواقع، عند القيام بخطوة كهذه، تسمحين بتناقل البكتيريا والميكروبات بين السطحين وهذا ما يؤثر على المنتج داخل العبوة. لذلك، عليك إفراغ التركيبة من القطّارة على يدك من دون أن تلمسها مباشرةً، ومن ثمّ فرك السيروم لتدفئته بين راحتي يديك. وبعد ذلك، ابدئي بوضعه وتوزيعه على البشرة عن طريق التربيت بكامل يديك وبلطف.



حان الوقت إذاً لتغيّري طريقة تطبيق المنتجات بالقطّارة! شاركي هذه النصيحة مع صديقاتك!

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