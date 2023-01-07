إليك خطوات للتخفيف من اصفرار الأظافر

الوكيل الاخباري - يعتبر الظفر كـ البشرة تماماً وهو يحتاج إلى التنفّس. وطلاء الأظافر كسواه من مساحيق التجميل التي تعيق الظفر من التنفّس، ليس فقط من خلال الطبقة التي تكسو الظفر وإنّما أيضاً تغلغل الموادّ الكيميائيّة التي يحتويها الطلاء داخل المسامّ والتي قد تؤدّي إلى حروق في طبقتها الداخليّة بعد 3 أيّام من تطبيقه.

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وكما قالت الدكتورة صوفي مولر فيفل إن اصفرار الأظافر له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.









وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن الأسباب البسيطة تتمثل في التدخين، حيث يترسب النيكوتين في الجلد المتقرن أثناء التدخين. كما قد يرجع اصفرار الأظافر إلى وضع طلاء الأظافر الملون بدون وضع طلاء أساسي.





أما الأسباب الخطيرة لاصفرار الأظافر فتتمثل في فطريات الأظافر والصدفية وما يعرف بمتلازمة الأظافر الصفراء، والتي غالباً ما تقترن بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الوذمة اللمفية.





ومن أشهر الوصفات المنزلية للتخلص من اصفرار الأظافر: حمام عصير الليمون أو مسحوق الخبز (وضع الأظافر لمدة 5 دقائق في مزيج من الماء الفاتر وعصير نصف ثمرة ليمون أو كيس من مسحوق الخبز).





وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب إذا كان اصفرار الأظافر مصحوباً بتصلب الأظافر أو زيادة سمكها أو في حالة استمرار الاصفرار على مدار فترة زمنية طويلة.

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