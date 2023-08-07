إليك 7 وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة

الوكيل الاخباري - البقع وتصبغات البشرة من أصعب المشاكل التي تواجه المرأة يوميًا، وتدفعها إلى حلول مؤقتة، مثل: استخدام خافي العيوب، وكريم الأساس؛ للحصول على بشرة موحدة، لكن هناك حل بسيط موجود في مطبخكِ.

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ويمكن لهذه العلاجات الطبيعية إزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من بشرتك وعلامات الأضرار البيئية، ما يحسن نضارة البشرة وتألقها. لذلك، بدلاً من تعلم الحيل لمزج مكياجك؛ للحصول على بشرة خالية من العيوب، تعلمي تفتيح بشرتكِ بشكل طبيعي.



لون البشرة غير الموحدة:

هو حالة جلدية غير ضارة، وشائعة للغاية، إذ تصبح أجزاء معينة من بشرتك أغمق من البقية، ما يمنح بشرتكِ لوناً غير متناسق، ومظهراً لامعاً، وتصبح بقع الجلد أغمق بسبب الإفراط في إنتاج الميلانين بمنطقة معينة. وهناك العديد من العوامل، التي يمكن أن تسبب لون البشرة غير المتساوي.



أسباب تفاوت لون البشرة:

يصبح لون بشرتكِ غير متساوٍ لأسباب عدة، منها:



التعرض لأشعة الشمس: من منا لا تحب البقاء في أشعة الشمس خلال ساعات الصباح؟.. لكن عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس القوية، تفرط بشرتكِ في إنتاج الميلانين، وتمتص هذه الأصباغ الأشعة فوق البنفسجية، التي تلحق الضرر في نهاية المطاف بخلايا بشرتكِ، ما يجعل المناطق المكشوفة أغمق من البقية. وهذا يسبب أيضاً فرط التصبغ.



فرط التصبغ بعد الالتهاب: إذا أصيب أي جزء من بشرتكِ بجروح، فقد تصبح الندبة أغمق، وهذا يسمى التندب، ويمكن أن يترك حب الشباب على وجهكِ أيضاً ندوباً قبيحة.



التغيرات الهرمونية: إذا كنتِ حاملاً، أو تتناولين وسائل منع الحمل، فقد يؤدي عدم التوازن في الهرمونات إلى ارتفاع إنتاج الميلانين، وتسمى هذه الحالة بالكلف، ويمكن أن تعطيك لون بشرة غير متساوٍ. وقد تصابين بالكلف، أيضاً، إذا تفاعلت بشرتكِ مع بعض المنتجات التجميلية أو الأدوية.



الشيخوخة: مع تقدمك في العمر، تحصلين على بقع متعلقة بالعمر على وجهك، ومناطق أخرى من جسمك.



علاجات منزلية للبشرة غير الموحدة اللون:



1. الحليب وصودا الخبز:



المكونات:

· ملعقتان صغيرتان من حليب الماعز.

· ملعقة صغيرة من الدقيق.

· ملعقة صغيرة من صودا الخبز.



طريقة التحضير:

· اخلطي جميع المكونات في وعاء، وضعيها على وجهكِ.

· اتركيها تجف على بشرتكِ.

· اغسلي وجهكِ بالماء البارد.



حليب الماعز لطيف بشكل استثنائي، ويقال إن رقمه الهيدروجيني هو الأقرب إلى بشرتنا، ويحتوي على حمض اللاكتيك، المعروف باسم مقشر خفيف، بينما يساعد الدقيق على تقشير البشرة، وتقليل الدباغة، وتفتيح لون البشرة.



2. مقشر الليمون والسكر وزيت جوز الهند:



المكونات:

· ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

· ملعقة كبيرة من حبيبات السكر.

· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



طريقة التحضير:

· اخلطي جميع المكونات في وعاء.

· ضعي القناع على وجهكِ وافركيه بلطف، وتجنبي المنطقة المحيطة بعينيكِ.

· اغسليه بالماء الفاتر، وجففي بشرتكِ بالمنشفة.



عصير الليمون له خصائص قابضة، تساعد على تقليل البقع الداكنة والعيوب، ما يمنحكِ لون بشرة متساوياً، ويساعد السكر على تقشير خلايا الجلد الميتة، ويحافظ زيت جوز الهند على ترطيب بشرتكِ.



3. الكركم والزبادي وعصير الليمون:



المكونات:

· ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.

· ملعقة صغيرة من الكركم.

· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



طريقة التحضير:

· اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف.

· ضعي المكونات على بشرتكِ، ودلكي لمدة دقيقتين بحركة دائرية.

· اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء البارد.



ينظف كلّ من الزبادي والليمون بشرتكِ، ويضيء لونها، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، الذي يعمل أيضاً كمقشر خفيف، بينما الكركم له فوائد علاجية، تساعد على الحفاظ على صحة بشرتكِ.



4. قناع الوجه بودرة الحليب:

المكونات:

· ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحليب.

· ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.



طريقة التحضير:

· امزجي المكونين، وضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهكِ.

· اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ.



يحتوي مسحوق الحليب على حمض اللاكتيك، الذي له تأثير مشرق على بشرتكِ، ولا يتخلص هذا الخليط من خلايا الجلد الميتة فحسب، بل يحافظ أيضاً على رطوبة بشرتكِ ونعومتها، ويحتوي عصير البرتقال على فيتامين (ج)، وحمض الستريك، ما يقلل المسام، ويجعل بشرتك مشرقة.



5. الطماطم وعصير الليمون والعسل:



المكونات:

· ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

· 2 - 3 قطرات من عصير الليمون.

· ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير:

· امزجي عصير الطماطم مع عصير الليمون والعسل.

· ضعيه بالتساوي على بشرتكِ.

. اتركيه لمدة 15 دقيقة.

· اغسليه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.



الطماطم غنية بالليكوبين، الذي يساعد على منع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة الضارة، جنباً إلى جنب مع الليمون والعسل، ويمكن للطماطم إبعاد العيوب، ومنحك لون بشرة صحياً.



6. البابايا الخام وغسول الوجه بالحليب:



المكونات:

· نصف كوب من البابايا الخام (مكعبات).

· ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.



طريقة التحضير:

· امزجي البابايا الخام في عجينة ناعمة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء، إذا لزم الأمر.

· أضيفي الحليب، واصنعي عجينة سميكة.

· وزعي العجينة على جميع أنحاء بشرتكِ ورقبتكِ.

· انتظري لمدة 15-20 دقيقة، واتركيها تجف.

· اغسلي بشرتكِ بالماء البارد.



تستخدم البابايا الخضراء في أقنعة الوجه المنزلية، حيث إنها تساعد على تفتيح البشرة، ويمكن أن يساعد قناع الوجه هذا على إزالة البقع، وجعل بشرتكِ ناعمة وصحية.



7. قناع الليمون والعسل وجوزة الطيب والقرفة:



المكونات:

· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

· ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

· ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

· ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير:

· اخلطي جميع المكونات في وعاء.

· دلكي وجهكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

· أزيلي القناع عن طريق التدليك بأصابعكِ بحركة دائرية.



يمكن أن يساعد الليمون على تفتيح البشرة، في حين أن القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات، ووجد أنها فعالة على حب الشباب الخفيف إلى المعتدل، بينما العسل له خصائص مضادة للبكتيريا، وهو مرطب طبيعي يحافظ على ترطيب بشرتكِ.

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