ابتعدي عن هذه الأطعمة.. إذا كنت فوق الـ50

الوكيل الاخباري - لا يفكر البعض في ما يتناولونه ويستهلكونه، رغم تقدمهم في العمر، وينصح الخبراء الصحيون والأطباء بأهمية التوقف عن بعض المنتجات، خاصة مع تقدم العمر، وفي حال كنت قد تعديت الخمسين، فإنه يتوجب عليك الابتعاد فوراً عن هذه المنتجات الضارة، التي قد تكونين اعتدتِها سابقاً.



المشروبات الغازية:

يذهب البعض لتناول المشروبات الغازية دون أي تفكير ولا دراية منهم بأنها ضارة للغاية، وقد تسبب لهم الإدمان، وأنها لا تحمل أي قيمة غذائية على الإطلاق، بل على العكس تماماً فإنها قد تكون سبباً في الإصابة بمرض السكري والسمنة، على سبيل المثال.

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العصائر:

بالكاد تحتوي العصائر المعبأة في زجاجات على أي فاكهة، إذا نظرت إلى الملصق الذي سترينه بنفسك. سترين الكثير من الإضافات الكيميائية، وكمية كبيرة من السكر المضاف، دون أي ضرورة فالفاكهة حلوة بحد ذاتها.



يؤدي الاستهلاك غير المتناسب للسكر لمشاكل صحية من أبرزها مرض السكري، ومن الأفضل عدم استهلاك هذه الأنواع من المنتجات الفائقة المعالجة، وصنع العصير الطبيعي من الفاكهة بنفسك.



الخبز الأبيض:

لا يعتبر الخبز الأبيض سيئاً بحد ذاته، لكن المشكلة تكمن في طريقة صناعته، إذ إنه لم يعد يصنع بشكل طبيعي كما كان سابقاً، فقد كان يخبز من منتجات ذات جودة طبيعية.



ولا يمكن الاستغناء عن الخبز في نظام غذائي متوازن، لكن المشكلة تكمن بكونه بات يصنع من الدقيق المكرر ذي الجودة المنخفضة جداً والسكريات وكميات كبيرة من الملح، بهدف خفض أوقات الإنتاج والتكاليف واللعب مع صحة الناس.



لذا، ينصح دائماً بالتوجه إلى مخبزٍ تقليدي في مدينتك، وشراء الخبز منه.



التونة الطازجة:

رغم أن هذا المنتج ذو نكهة استثنائية وخصائص جيدة جداً، فإنه لا ينصح بالاستهلاك المعتاد للتونة الطازجة، وذلك للأسباب التالية:



بينما تتغذى التونة في البحر، فإنها تستهلك أيضاً كميات كبيرة من الزئبق خلال حياتها، ويبقى هذا الزئبق إلى الأبد في الجسم وقد تكون التونة أكبر مصدر له، وهو مادة ضارة للغاية بصحة البشر لأنه سم عصبي قوي، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة.



وعليك أن تعرفي أن التونة المعلبة لا تحتوي على الكثير من الزئبق، كما هو في التونة الطازجة.



العسل المُعَالَج:

يوصف العسل، الذي يباع عادةً في السوبرماركت بأنه ليس جيداً للاستهلاك، كونه يخضع للعديد من عمليات البسترة حيث يفقد جميع العناصر الغذائية المفيدة تقريباً، ويضاف السكر المكرر له.



لذا، ينصح بشراء العسل الطبيعي واستخدامه دائماً، والابتعاد عن الأنواع المصنعة منه.



مشروبات الطاقة:

يمكن أن تسبب هذه المشروبات، التي يتم تناولها بانتظام، مشاكل صحية خطيرة، مثل: ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو حتى النوبات القلبية، وذلك لاحتوائها على مواد منشطة، مثل: التورين والكافيين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السكر.



يشبه البعض هذه الأنواع من المشروبات بأنها كوكتيل مولوتوف للمعدة والصحة بشكل عام، ومن الأفضل تجنبها بأي ثمن، وإذا كنت تشعر بالتعب، فتناول الشاي أو القهوة السوداء، فهما خيار أفضل وأكثر أماناً.



اللحوم الباردة:

عليك أن تكوني حذرة جداً مع هذه الأنواع من المنتجات، وأن تلقي نظرة فاحصة على التركيبة الموجودة على الملصق قبل استهلاكها.



عادة، تحمل هذه اللحوم العديد من الإضافات الكيميائية والمواد الحافظة، التي تعتبر ضارة للغاية بالصحة، وقد تكون سبباً للإصابة بالسرطان.



ومن المهم أن تنظري إلى النسبة المئوية للحوم التي تحملها، لأنها في معظم الحالات لا تتجاوز 60% من الإجمالي، أما البقية فغالباً تكون إضافات لملء وخفض التكاليف.



الحبوب مع السكر (الكورن فليكس):

لقد اعتدنا منذ الطفولة تناول هذه الحبوب في وجبة الإفطار، ولطالما وصفها المعلنون بأنها صحية للغاية لكن الحقيقة ليست كذلك، فهذه الحبوب تخضع لعمليات تلوين اصطناعية، والأسوأ من ذلك كله أنها كلها تقريباً من السكر.

بالإمكان تناول العديد من أنواع الحبوب الخالية من السكر.



الملح:

التطرف في أي شيء بالحياة ليس أمراً جيداً، لذا الملح معدن ضروري لبعض وظائف الجسم، لكن استهلاكه الزائد يمثل مشكلة خطيرة.



ويمكن أن يكون سبباً مباشراً لارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الأوعية الدموية، واحتباس السوائل. أما التصرف المثالي فهو استهلاك القليل جداً من الملح، إذ يوصي الخبراء بألا يتجاوز الحد الأقصى اليومي 5 غرامات من الملح.



منتجات الألبان:

يوجد عدد لا يحصى من منتجات الألبان غير المفيدة للصحة، ورغم أن بعضها الآخر مهم، فينصح بتناوله بشكل متقطع وليس دائماً، مثل: الزبدة والقشدة والزبادي، وغيرها، وذلك لاحتوائها على الكثير من الدهون غير المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول وتسبب السمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.



ومن المهم أن تنظري عن كثب إلى الملصقات التي تكون على هذه المنتجات، لأنها عادة تحتوي أيضاً على سكريات مضافة، كما أن بعض هذه المنتجات لا يتم هضمها جيداً، وتسبب التهاب الأغشية المخاطية.



المعلبات:

عادة، تحمل الأطعمة المعلبة العديد من الإضافات الكيميائية والمواد الحافظة، بحيث يبقى المنتج بحالة جيدة لفترة طويلة، ويؤدي كل هذا إلى فقدان العناصر الغذائية الطبيعية والآثار المفيدة.



لذلك، إن تناولها لن يجلب لك أي فائدة صحية، بينما يتم الحفاظ على نكهة هذه المنتجات بفضل الغلوتامات، وهو ملح كيميائي يعزز النكهة، وهو ضار للغاية، ويسبب الإدمان.



أقراص مرقة الدجاج:

هذه الأنواع من الحبوب المستخدمة في الطهي مليئة بالمواد الكيميائية، مثل: غلوتامات الصوديوم أو الزيوت الضارة جداً بالصحة والبيئة مثل زيت النخيل.



وينصح دائماً بعدم استخدامها، وصنع مرقة الدجاج بشكل طبيعي في المنزل.

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