الوكيل الاخباري - تنتشر إعتقادات عدّة تشير إلى أن هناك ايام قصر الشعر محددة حسب التقويم القمري، ويعتقد أن ايام قص الشعر تساعد على تطويل الشعر بسرعة. هل تعرفين ما هي افضل ايام قص الشعر حسب التقويم القمري؟ سنقدم لك لائحة بأنسب ايام قص الشعر:



ايام قص الشعر حسب التقويم القمري



لتقييم ما إذا كان التقويم القمري يومًا مناسبًا أم غير مناسب للذهاب إلى مصفف الشعر ، يتم أخذ البيانات التالية في الاعتبار:



يوم القمر

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مرحلة القمر



البحث عن القمر في البرج



يوم من الأسبوع



يوم القمر: رقم بين 1 و 30 ، جزء منه له تأثير إيجابي ، وجزء - سلبي. على سبيل المثال ، 2 و 5 و 27 يومًا قمريًا هي بعضًا من أفضل الأيام لقص الشعر ، وتعتبر الأيام 1 و 4 و 28 غير مناسبة.



مرحلة القمر: هناك قمر يتضاءل ويتزايد ، وكذلك القمر الجديد والقمر. من المعتقد أنه إذا قمت بقص شعرك أثناء تلاشي القمر ، فسوف ينمو الشعر بشكل أبطأ ، وإذا كانت المرحلة نمو القمر- فسوف ينمو الشعر مرة أخرى بشكل أسرع.



علامة الأبراج: على غرار الأيام القمرية ، هناك علامات مؤاتية وغير مؤاتية على البرج. على سبيل المثال ، إذا كان القمر في برج الحمل أو القوس ، فمن الأفضل عدم التسجيل في هذا الوقت في صالون التجميل ، إذا كان في برج العذراء أو الدلو ، فستكون قصة الشعر ممتعة ومفيدة.



يوم الأسبوع: القاعدة الأساسية هي عدم قص شعرك يوم الأحد أما يوم الجمعة اختاريه بحذر جداً وإن كنت مضطرة جداً.

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