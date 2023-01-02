اكتشفي فوائد واضرار الزعتر للحامل

الوكيل الاخباري - تكثر قائمة الأطعمة التي تسأل عنها الحامل إذا كانت مفيدة في الحمل، ومن بين هذه القائمة هي الزعتر. إن كنت تسألين نفسك عن فوائد وأضرار الزعتر خلال الحمل سنعطيك المزيد من التفاصيل عن الزعتر للحامل:



أضرار الزعتر على صحة الحامل



أضرار الزعتر للحامل هو قدرته على تحفيز الدورة الشهرية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إجهاض غير مرغوب فيه في حالة المرأة الحامل. يُعتقد أيضًا أن الزعتر يؤدي إلى ردود فعل تحسسية مثل التورم والطفح الجلدي وضيق التنفس والألم مثل حرقة المعدة والغثيان والإسهال والدوخة. يجب على النساء الحوامل استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو الطبيب للحصول على مزيد من الإرشادات حول استخدام الزعتر ، وحتى بعد ذلك باعتدال. بشكل عام ، يعتبر الزعتر نباتًا مفيدًا للغاية ويسمح الأطباء بتناول مغلي بجرعة صغيرة وتركيز.

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خاصة إذا رأت امرأة قبل الحمل هذا الشاي وتشتاق إليه كثيرًا الآن. لكن يجب أن تتذكري أنه في الفترة المبكرة لا يزال الزعتر لا يستحق الشرب. مع تركيزات عالية ، يمكن أن يسبب تشنج العضلات وتوتر الرحم ، مما يؤدي إلى الإجهاض اللاإرادي. لحماية نفسك من الإجهاض ، يجب عدم تناول الزعتر حتى 13-16 أسبوعًا ، حتى بكميات صغيرة.



ما هي الحالات الأخرى التي يمنع استعمال الزعتر أثناء الحمل؟











إذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم فمن الأفضل رفضها للزعتر ، فمثل هذا المرق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.



إذا كنت تعانين من أمراض مختلفة في القلب أو الأوعية الدموية ، فإن الزعتر يمنعك أيضًا من تناوله. فشرب هذا المشروب لا يستحق مع الرجفان الأذيني ، نقص التروية ، عدم انتظام دقات القلب ، تصلب القلب ، تجلط الدم ، الدوالي.



إذا لم تكن قد تناولت شاي الزعتر من قبل الحمل ، فهذا ليس أفضل وقت للتجربة ، على أي حال ، ابدئي في شرب الشاي بكمية صغيرة ، ومراقبة الطفل باهتمام في الرحم وحالتك الخاصة.



الزعتر له خصائص مدرة للبول خطيرة إلى حد ما ، ويمثل عبئًا خطيرًا على الكلى. لذلك ، في المراحل المتأخرة من الحمل ، لا ينصح بالقبول ، لأنه في هذا الوقت تعمل الكلى بالفعل في حدود قدراتها.



من أهم وأهم موانع استعمال المرق أو الشاي بالزعتر أمراض الغدة الدرقية والغدد الصماء المختلفة.

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