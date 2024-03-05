الأحذية المسطحة تتربع على عرش موضة الربيع

الوكيل الإخباري - تتربع الأحذية المسطحة على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة، بالإضافة إلى الإحساس بالراحة أثناء المشي.



الباليرينا

قالت كلاوديا شولتس إن موضة الأحذية النسائية تشهد هذا العام رواجاً كبيراً لحذاء الباليرينا، الذي يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة على غرار راقصات الباليه.

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وأوضحت المتحدثة باسم معهد الموضة الألماني أن حذاء الباليرينا يأتي هذا العام بمقدمة مستديرة أو مدببة أو مربعة الشكل، كما تشتمل بعض الموديلات على كعب صغير، ما يجعلها مناسبة للسراويل ذات القصة الواسعة.

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