الفرق بين الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي لبشرة نضرة ومتوهجة

الوكيل الإخباري - الفرق بين الليزر الكربوني و التقشير الكيميائي للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة. يمكن استخدام جهاز الليزر الكربوني للوجه لجميع أنواع البشرة، ويستخدم كل من علاج التقشير الكربوني وعلاج التقشير الكيميائي لعلاج حب الشباب والجلد الدهني. في الوقت الحالي، تميل غالبية النساء نحو علاج التقشير الكربوني، ومع ذلك، فهناك أشياء معينة يمكن أن يحققها علاج التقشير الكيميائي ولا يمكنه تحقيقها الليزر الكربوني. لذلك، فإليك تفاصيل علاج الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.





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ما هو الليزر الكربوني







علاج الوجه بالليزر الكربوني هو علاج غير جراحي وغير مؤلم، ويتم العلاج عن طريق وضع الكربون السائل أولاً على الوجه، حيث يخترق الكربون الجلد إلى جانب أي شوائب مثل المسام المفتوحة أو حب الشباب، وبعدما يجف، يقوم الطبيب بوضع الليزر على الجلد حيث ينجذب الليزر إلى جزيئات الكربون، مما يؤدي إلى تدمير الجزيئات الموجودة على المسام أو حب الشباب.



كما يعتبر ليزر الكربون من أفضل العلاجات لشوائب البشرة مثل حب الشباب والمسام العميقة وخلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء. كما عادةً ما يساعد العلاج في تقليل انسداد المسام وفتحها، مع تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل بشرتك أكثر تماسكاً وأكثر شباباً.

ما هو التقشير الكيميائي



تعتبر علاجات التقشير الكيميائي حلاً مثالياً للمرضى الذين يسعون إلى تجديد شباب الجلد بدون جراحة.





يمكن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج أمراض الجلد المختلفة. اعتماداً على حالة الجلد، سيختار طبيب الأمراض الجلدية طريقة العلاج الصحيحة بأحد الأعماق الثلاثة التالية:





التقشير الخفيف



يزيل التقشير الخفيف، أو السطحي، الطبقة الخارجية من الجلد، ويمكن استخدامه لعلاج التجاعيد الدقيقة وحب الشباب وفرط التصبغ والجفاف. كما يمكنك الخضوع لهذا العلاج كل أسبوعين إلى 5 أسابيع، حسب النتائج المرجوة.





التقشير المتوسط



يزيل هذا النوع من التقشير خلايا الجلد من البشرة وأجزاء من الطبقة الوسطى العليا من الجلد. ويمكن أن يعالج هذا التجاعيد وندبات حب الشباب وفرط التصبغ. كما يمكن تكرار التقشير المتوسط بعد 3 إلى 9 أشهر للحفاظ على النتائج.

التقشير العميق

إزالة خلايا الجلد من البشرة ومن أقسام الطبقة الوسطى إلى الطبقة السفلية من الأدمة، يوصى بتقشير عميق إذا كان لديك تجاعيد أو ندبات أعمق، ولا يمكن إجراء التقشير العميق إلا مرة واحدة.



الفرق بين الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي



يجدد التقشير بالليزر الكربوني الجلد عن طريق الحرارة المنبعثة من الليزر، بينما يجدد التقشير الكيميائي الجلد باستخدام محلول كيميائي.



التقشير بالليزر الكربوني مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، في حين أن التقشير الكيميائي ليس كذلك.



لست بحاجة لفترة تعافي بعد التقشير بالليزر الكربوني، لكن عليك عندما يتعلق الأمر بالتقشير الكيميائي فيتطلب عليك فترة نقاهة.



يتم تحقيق علاج التقشير الكربوني عن طريق وضع الكربون على الجلد والسماح له بالامتصاص في طبقات الجلد المختلفة. وعندما يتم ذلك، يمكن أن يركز الليزر على جزيئات الكربون في بشرتك، مما سيؤدي إلى تدمير جزيئات الكربون الذي يسد المسام، ويترك بشرتك ناعمة وصحية دون التأثير على السطح.



أما علاج التقشير الكيميائي يتم من خلال وضع التقشير الكيميائي على الجلد الذي يخترق طبقات الجلد ويقشر الطبقات العليا من بشرتك. في حين أن التقشير الكيميائي لا يؤثر على طبقات الجلد السفلية كما هو الحال مع التقشير بالليزر الكربوني، إلا أنه يؤثر على سطح بشرتك، ويزيل أي صبغة أو شوائب موجودة.



مميزات الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي



تقليل علامات الشيخوخة المبكرة



تحسين تكامل البشرة وإشراقها

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة



زيادة لون البشرة وملمسها



تحفيز نمو الكولاجين للحصول على بشرة مشدودة وممتلئة



تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين



علاج أضرار أشعة الشمس



يرطب البشرة



التخلص من الندبات السطحية

نتائج علاج الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي



بعد العلاج بتقشير الليزر الكربوني، ستلاحظين النتائج الفورية لبشرتك مثل تقليل حجم المسام، تجديد الجلد، تألق ملمس البشرة وإزالة حب الشباب.



هذه هي المزايا الرئيسية لعلاج التقشير الكربوني

أما علاج التقشير الكيميائي له بعض النتائج المختلفة، بما في ذلك تقليل الخطوط الدقيقة، السيطرة على حب الشباب، الحصول على بشرة ناعمة، بالإضافة إلى إزالة التصبغ المفرط وتوهج البشرة الباهتة.



ونظراً لأن التقشير الكيميائي يركز أكثر على سطح الجلد بدلاً من الطبقات السفلية، يمكنك رؤية أن تأثيراته تهدف بشكل أكبر إلى إزالة الشوائب السطحية، وكذلك أي شوائب في الطبقات الأقرب للسطح.



أما الجانب السلبي لهذه المزايا هو أن الآثار الجانبية للتقشير الكيميائي تستغرق وقتاً أطول للتعافي منها مقارنة بالليزر الكربوني. ومن الآثار الجانبية الشائعة الاحمرار الطفيف والجلد الحساس لبضعة أيام، وما عليك سوى إبقاء بشرتك بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة وسوف تلتئم بشرتك من تلقاء نفسها.

هل عليك اختيار التقشير الكربوني على التقشير الكيميائي؟



يعتبر التقشير الكربوني أفضل لمن لديهم بشرة حساسة، ليس فقط بسبب عملية العلاج ولكن تأثيراته على الجلد. يجدد ليزر الكربون الجلد عن طريق الحرارة الناتجة عن المعالجة بالليزر، بينما يميل التقشير الكيميائي إلى تحقيق نتائج مماثلة عبر تفاعل كيميائي.





وفي حين أن التقشير الكيميائي عادةً ما يستخدم مركبات كيميائية حمضية لاختراق البشرة وتقشير الطبقات العليا من بشرتك، فإن التقشير بالليزر الكربوني باستخدام قناع الكربون يزيل شوائب الجلد. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن التقشير الكيميائي يتطلب تركيزات أعلى من الأحماض المختلفة، فإنه ينتج عنه فترة تعافي حيث سيكون عليك الخضوع لفترة نقاهة ليتعافى الجلد من التورم والاحمرار.

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