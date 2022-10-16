الوكيل الإخباري - الندبات التي يمكن أن يتركها حب الشباب يمكن أن تكون محبطة لبعض النساء، ولكن هناك عدة علاجات تجميلية يمكن اعتمادها اليوم لعلاج ندبات حب الشباب، ولكن عليك أولاً التخلص من مشكلة حب الشباب من الأساس وإلى الأبد لأن الاختراقات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى ندبات حب شباب جديدة، لذلك، فإليك كيفية إزالة آثار الحبوب بطرق غير جراحية لوجه شبابي ومشرق.

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إزالة آثار الحبوب بطرق غير جراحية





الليزر







يعمل العلاج بالليزر لندبات حب الشباب بطريقتين، أولاً، تعمل الحرارة المنبعثة من الليزر على إزالة الطبقة العلوية من الجلد حيث تكون الندبة. نظراً لأن هذه الطبقة العلوية من الندبة تتقشر، تبدو بشرتك أكثر نعومة، ويكون مظهر الندبة أقل وضوحاً.



عندما يتفكك النسيج الندبي، فإن الحرارة والضوء من الليزر يشجعان أيضاً خلايا الجلد الجديدة والصحية على النمو، فيتم سحب تدفق الدم إلى المنطقة بواسطة حرارة الليزر، ويتم تقليل الالتهاب حيث يتم استهداف الأوعية الدموية الموجودة في الندبة.



كل هذا يتحد لجعل الندوب تبدو أقل بروزاً وإحمرار، مما يعطيها مظهر أصغر، كما أنه يعزز من شفاء بشرتك.

التقشير الكيميائي







تساعد المكونات الموجودة في التقشير الكيميائي في التخلص من الطبقة العليا من الجلد حيث يمكن أن يساعد دوران خلايا الجلد هذا في الكشف عن بشرة نضرة من المحتمل أن تكون أكثر نقاءً وأكثر تناسقاً في اللون والملمس. بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب على وجه التحديد، يمكن أن يساعد التقشير الكيميائي الخفيف في إزالة المواد اللزجة التي تسد المسام لمنع البثور، كما يمكن أن يصل التقشير الكيميائي المتوسط والعميق إلى مستويات أعمق من الجلد، ويزيل هذه الطبقات للمساعدة في تحسين ملمس البشرة وتفتيح البقع الداكنة.



ميكرونيدلينغ







ميكرونيدلينغ هو خيار رائع للنساء اللواتي يرغبن في تقشير الجلد بالليزر ولكنهم يبحثون عن خيار مع فترة تعافي قليلة. فيزيل الميكرونيدلينغ الطبقة العليا من الجلد، ويحفز نمو الكولاجين والإيلاستين، مع تنعيم الجلد، وتقليص المسام، وفرط التصبغ، وتنعيم الخطوط الدقيقة.

يستخدم الأطباء خلال هذا الإجراء جهازاً صغيراً يتكون من عدة إبر صغيرة، يتم ضبطها على أعماق مختلفة لاختراق الطبقة العليا من الجلد. وتزيل الإبر الدقيقة الطبقة العليا من الجلد، مما يسمح بالشفاء وإنتاج الكولاجين وتطور خلايا الجلد الجديدة لتكشف عن بشرة صحية ومتوهجة.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية





باستخدام عوامل النمو الخاصة بالجسم، يمكن تحسين الندبات الفردية بشكل أكبر، عن طريق سحب كمية صغيرة من الدم من ذراعك واستخراج عوامل النمو لاستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الجسم لعلاج الندوب. يمكن إجراء هذا مع علاج ندبات حب الشباب بالليزر وعلاج الترددات الراديوية الدقيقة. تستهدف العلاجات الندبات المحددة ويمكن تكرارها كل 6 أسابيع حسب الحاجة للحصول على أفضل النتائج.

تسحيج الجلد







صنفرة أو تسحيج الجلد هي واحدة من أكثر العلاجات فعالية ورواجاً لندبات الوجه، في حين أنه يستخدم نفس المبدأ العام مثل مجموعات microdermabrasion التي يمكنك القيام بها في المنزل، إلا أن المتخصصون في الرعاية الصحية يستخدمون أدوات لتقشير الطبقة العليا من الجلد بشكل أعمق.



فتسحيج الجلد فعال وجيد للندبات القريبة من السطح مثل الندوب المتدحرجة، ولكن العلاج قد يساعد الندوب العميقة لكي تصبح أقل وضوحاً أيضاً.

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