انتبهي إلى هذه الأمور.. قبل شراء ساعة جديدة

الوكيل الاخباري - الساعات هي أسلوب شخصي، يعبر عن اهتمامات وتفضيلات صاحبه، وهناك مجموعة من الأشياء التي تجب مراعاتها عند اختيار ساعة جديدة

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إذا كنتِ مُقبلة على شراء ساعة جديدة، فإليكِ بعض النصائح الأساسية، التي عليك أخذها بعين الاعتبار:







الأذواق الشخصية:



المعيار الأول والأكثر أهمية عند شراء ساعة جديدة، هو أسلوبك وذوقك الشخصي، ويجب أن تكوني صادقة مع نفسك، ولا تشتري ساعة؛ لأن شخصاً آخر يشجعك على طراز معين، بل اشتري ما تريدين.



فكري في الألوان التي ستستمتعين بمشاهدتها وهي تزين معصم يدك، وهل أنت أكثر راحة مع الألوان المحايدة، مثل: الأسود والأبيض والفضي، أم أنك تفضلين اندفاعة جريئة من الألوان؟



وتتميز الساعات، اليوم، بألوان مشعة بالحيوية تراوح بين الأحمر والأزرق والأخضر، كما تقدم العديد من العلامات التجارية أنظمة حزام سريعة التغيير للرجال والنساء، حتى تتمكني من تغيير لون حزامك حسب الرغبة.



حجم الساعة:



من الأشياء الأخرى، التي تجب مراعاتها، حجم الساعة التي تريدينها، وحتى الشكل، وعادة تكون الأنماط التقليدية كلاسيكية، لكن هناك الكثير من الطرز والأحجام بين المستطيلات والمربعات، وأكثر من ذلك بكثير.

نوع الحركة:



تماماً كما تفكرين في نمط حياتك وذوقك، عليك أيضاً مراعاة مستويات راحتك مع نوع الحركة التي تشغل الساعة.



في الأساس، تستخدم حركة الكوارتز بطارية، حتى تتمكن من وضع الساعة لبضعة أيام أو أسبوع أو حتى شهر، واستلامها مرة أخرى، ولاتزال تتبع الوقت بشكل مثالي.



مواد الساعة:



نقطة أخرى تجب مراعاتها، هي المادة التي تصنع منها الساعة، مثل: البلاتين والذهب، فهما المعدنان النبيلان اللذان كانا سبباً في ارتفاع الطلب، في كثير من الأحيان.



ومع ذلك، تعد الساعات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بديلاً رائعاً، خاصة بالنسبة للساعة اليومية، كما يوفر التيتانيوم خياراً خاصاً، إذا كنت تبحثين عن ساعة رياضية؛ لأن هذه المادة أخف وزناً من الفولاذ، وأكثر مقاومة للخدوش، وكذلك مضادة للحساسية.

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