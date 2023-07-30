تجميد "البيوتي بلندر".. حيلة مكياج ذات حدين

الوكيل الاخباري - هناك العديد من الحيل، التي يمكن استخدام "البيوتي بلندر" فيها، إلا أن خبراء المكياج يؤكدون أن معظمها لا يستحق العناء، وأنها ليست ناجحة.

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لكننا، هنا، سنخبركِ بحيلةٍ تضمن لكِ الحصول على مكياجٍ مميز ونتائج أفضل، هي وضع هذه الأداة في الفريزر قبل استخدامها، إذ يقول الكثيرون إن ذلك يفعل العجائب، حيث جربت مدونات تجميل عديدات عبر "تيك توك" هذا الأمر، وأشرن إلى أنه يقدم لمسة نهائية سلسة، وخالية من العيوب.



والفكرة وراء هذه التقنية، هي أن درجة الحرارة الباردة للبيوتي بلندر، يمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ، وتهدئة البشرة، وتوفير تأثير التبريد أثناء وضع المكياج.



وفي حال كنتِ ترغبين بتجربة هذا الأمر، فإليكِ كيفية فعل ذلك بالشكل الصحيح.



تجميد "البيوتي بلندر" بعد غسلها جيداً



تجميد "البيوتي بلندر" بالطريقة الصحيحة:

للبدء، أنتِ بحاجة إلى شراء بيوتي بلندر نظيف وعالي الجودة، وفي حال لم تتوفر لديكِ الإمكانية؛ فاغسلي الموجود عندكِ يدوياً بالصابون المعتدل والماء الدافئ؛ حتى يصبح نظيفاً مرة أخرى، وفي حال لاحظتِ وجود البقع التي لا يمكن التخلص منها فتخلصي منه على الفور؛ لأن ذلك لن يقدم لكِ ما تحتاجين إليه.



بعد ذلك، ضعي "البيوتي بلندر" تحت الصنبور حتى يتم نقعه أولاً قبل عصره لإزالة الماء الزائد، ثم ضعيه في الفريزر لمدة ساعة على الأقل.



وعند إخراجه، من المفترض أن يكون من الصعب الضغط عليه، وهذا يعني أنه جاهز للاستخدام، لذا ضعي منتج المكياج السائل أو الكريمي على وجهك، وامزجيه باستخدام "البيوتي بلندر"، إذ يجب أن يقوم السطح المتجمد من البلندر بتوزيع الكريم بالتساوي.



وسيكون الشعور بالراحة والاسترخاء على بشرتك، من أول الأشياء التي ستلاحظينها عند استخدام "البيوتي بلندر" المجمد، كما يساعد أيضاً في تثبيت المكياج بشكل أكثر فاعلية، فتنتج عنه لمسة نهائية ناعمة، وخالية من العيوب.



إيجابيات تجميد "البيوتي بلندر".. وسلبياته:

في حال كنتِ تمتلكين "بيوتي بلندر" عالي الجودة، فإنه سيكون مصنوعاً من مواد متينة يمكنها التعامل مع عملية التجمد والانصهار دون أي مشاكل، لكن إذا كنتِ تمتلكين نوعاً ذا جودةٍ منخفضة، فقد يصمد بشكل سيئ أمام التجمد والانصهار، لذا ستضطرين لتبديله في فتراتٍ قليلة، لذا تعاملي مع خيارٍ عالي الجودة منذ البداية.



الأمر الآخر، في حال كنتِ تمتلكين بشرة حساسة، فإنكِ ربما تعانين ردود فعل جلدية بسبب تغيرات درجة الحرارة، لذا إن تجميد "البيوتي بلندر" قد لا يكون أفضل فكرة.



ويمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة إلى حساسية الجلد، وآخر شيءٍ تريدينه هو تفاعل الجلد قبل حدث مهم مباشرةً.



نصيحة بسيطة: إذا كنتِ تفكرين في تجميد "البيوتي بلندر" للحصول على فوائده المضادة للالتهابات، فيمكنكِ استخدام بكرة "غوا شا" أو اليشم؛ للحصول على تأثيرات مماثلة.



إذن.. كل ما في الأمر أن عليكِ مقارنة الإيجابيات والسلبيات، واتخاذ القرار بناءً عليها، في حال كنتِ ترغبين في تجميد "البيوتي بلندر" الخاص بك.

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