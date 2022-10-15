تمارين الوجه .. هل هي فعالة؟

الوكيل الإخباري - ممارسة تمارين الوجه لبضع دقائق في اليوم لها القدرة على محاربة شيخوخة البشرة. تساعد تمارين الوجه، التي تسمى أيضًا يوغا الوجه أو جمباز الوجه، على إزالة التجاعيد والحفاظ على شباب الوجه وصحته وإشراقته.

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ففي النهاية، إن القاعدة التي تنطبق على الجسم، تنطبق أيضًا على الوجه لأن تدريب العضلات يبقيها مشدودة. ويبدو أن عددًا كبيرًا من النجمات فهم ذلك، ومنهن "فيكتوريا بيكهام" و "وغوينيث بالترو" و"بليك لايفلي"، اللواتي يمارسن تمارين الجبين ومحيط العين والشفاه. ومن غير المفاجئ رواج "الصالات الرياضية" المخصصة للوجه وأدوات تمرين الوجه والمدربين المتخصصين في الولايات المتحدة وإنجلترا.





إليك سيدتي أهم فوائد تمارين الوجه





أثبتت تمارين الوجه أنها أداة مفيدة لإبطاء عملية الشيخوخة حين تجتمع بالروتين المثالي للعناية بالبشرة والنظام الغذائي الصحيح. ويتطلب الحصول على نتائج حقيقية روتينًا متماسكًا وشاملًا يدعم تغيرات البشرة ويمنع ظهور علامات التقدم في السن.



وقد أظهرت تمارين الوجه فعاليتها في إعادة نحت شكل الوجه وتحديده ومنحه الشكل البيضوي، إضافة إلى تأثيرها على لون البشرة ومظهرها. من خلال تحفيز دوران الدم في الأوعية الدقيقة، تعزز وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما يدعم إشراق البشرة ويوحّد لونها أكثر.



ما هو السن المناسب للبدء؟



ليس من الضروري الانتظار حتى بداية ظهور علامات الشيخوخة للبدء بممارسة هذه التمارين، بل يفضل البدء من سن العشرين لمنع ظهور أولى علامات الشيخوخة، وتدريب كل عضلات الوجه بشكل فعّال حفاظًا عليها للمستقبل.

تمرينان فعالان





في ما يلي تمرينان من تمارين جمباز الوجه أوصت بهما "جوانا حكيموفا" كي تعطي عينيك يوميًا خمس دقائق من الاسترخاء على الأقل وتحصلي على إطلالة أقل إرهاقًا وأكثر شبابًا:



1- التمرين الأول يساعد على تنعيم تجاعيد الجبين ومحيط العينين. ابدئي بوضع الإبهام والسبابة على جبينك وادفعي حاجبيك برفق إلى الأسفل وأنت في الوقت نفسه تحاولين رفع عضلات وجهك إلى الأعلى، من أجل إيجاد شدّ منتظم ومتواصل.



2- التمرين الثاني فيتم بمساعدة كريم محيط العين ويسمح لك بمضاعفة تأثيره عبر المساعدة في إرخاء "أقدام الغراب". ضعي بأطراف أناملك القليل من الكريم حول منطقة محيط العين وابدئي بالضغط عليها عن طريق فرك محجر العين باتجاه الجزء العلوي من الجفون بحركات دائرية، وذلك بعد وضع كمية صغيرة على قاعدة الكف. استمري على هذا النحو لمدة 30 ثانية بحركات خفيفة ولكن محسوسة.

جمباز للخد وعظمة الخد



قد يبدأ الترهل في الخدود وعظام الخدود بعد سن الأربعين. فما الذي يمكننا فعله؟ إليك تمرينان تطبقيهما سهلين للغاية:



تمرين الكرة



ضعي يدك أمام فمك وانفخي خديك، وابقي الهواء في الداخل، وبعد 20 ثانية أطلقيه وخذي نفسًا. كرري التمرين 10 مرات.



والآن قومي بالتمرين نفسه لكن مع كل خد بمفرده:

انفخي الوجنة اليسرى لمدة 20 ثانية 10 مرات، وقومي لاحقًا بالأمر نفسه مع الوجنة اليمنى.



أخيرًا، استمري في الحركة، بالتناوب على الخدين بسرعة أعلى، 10 مرات.



تمارين لعظام الخدود



ضعي السبابتين في منطقة عظمة الوجنة ثم ابتسمي وعودي إلى الوضع الطبيعي.

كرري هذه الحركة لمدة دقيقتين على الأقل. وعندما نشعر أن الأصابع تتحرك، ذلك يعني أن العضلة تعمل.



تمارين للشفاه وخطوط الابتسامة والمنطقة الأنفية الشفوية



تظهر في أحيان كثيرة الخطوط العمودية فوق الشفة العليا (معروفة باسم تجاعيد "باركود") حتى بعد سن الأربعين بفترة وجيزة، وخاصة عند المدخنين. فكيف تحافظين على ابتسامتك؟ هنا بعض التمارين البسيطة التي تجعل المنطقة ناعمة ولينة.





افردي زاويتي فمك كأنك تبتسمين لكن حافظي على تماسك شفتيك.

1- ابقي شفتيك على هذا النحو لمدة 10 ثوان، ثم عودي إلى وضع البداية وكرري التمرين لمدة دقيقتين تقريبًا.



2- الفظي حرف O واستمري في هذا الوضع لبضع ثوان، ثم انتقلي إلى نطق حرف A واستمري في المناوبة بين الحرفين حوالي 10 مرات.



3- أدخلي السبابتين في زاويتي الفم وادفعيهما للخارج وأنت في الوقت نفسه تقاومين الحركة باستخدام خديك. استمري بذلك لمدة 20 ثانية.





تمرين للمنطقة الأنفية الشفوية



ارفعي شفتك العليا وانزليها بحركة سريعة غير متقطعة، وحاولي تثبيت الشفه السفلى في مكانها. ستلاحظين أن طرف الأنف يتحرك قليلًا.

استمري بذلك لمدة دقيقتين أو حتى أكثر إذا وجدت هذا التمرين مفيدًا.



هذا التمرين المضاد للتجاعيد فعال للغاية في تدريب الخدود الموجود تحت الأنف أو "قوس كيوبيد" حيث يمكن أن تظهر تجاعيد "باركود" الكلاسيكية بسهولة على مر السنين.



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