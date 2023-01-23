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الإثنين، 23-01-2023 10:29 ص

حمض الترانيكساميك.. ما هو؟ وكيف يساعد في إخفاء البقع الداكنة؟

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الوكيل الاخباري - سُلط الضوء، مؤخراً، على مكون جديد يعرف باسم حمض الترانيكساميك (TXA)، فقد بدأت موجة جديدة من المنتجات في الظهور بالأمصال والتقشير ومنتجات البشرة الأخرى، التي تعد بإضاءة وتوازن لون بشرتك. ومعظم هذه المنتجات تحتوي على مكون TXA، فما هو؟ وماذا يقدم لبشرتك؟

ما حمض الترانيكساميك TXA؟

هو أحد المكونات التي تساعد على تفتيح البقع الداكنة، وتقليل فرط التصبغ، وتقليل ظهور ندبات حب الشباب، بالإضافة إلى فاعليته في مناطق الاضطرابات، فإنه يوفر أيضًا تعزيزاً شاملاً، بينما تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية في قدرته على تفتيح البشرة بشكل عام مع تلاشي تغير اللون.

وهناك نظريات تفيد بأن حمض الترانيكساميك TXA، قد تكون له تأثيرات مضادة للأكسدة، أو قد يساعد في تقليل الحرارة والالتهابات في الجلد، لكن لاتزال هناك تحذيرات، ولا ينبغي وصفه في شكله الفموي للأشخاص الذين يعانون اضطرابات التخثر، أو للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالجلطات، وتجنبه إذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل.

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كيف يعمل حمض الترانيكساميك؟

يمنع حمض الترانيكساميك TXA إنتاج الميلانين، والذي غالباً يكون المشكلة الأساسية لتغير لون الجلد، بالإضافة إلى أنه مضاد  للالتهابات، حيث يساعد على منع إنتاج البروستاغلاندين، وحمض الأراكيدونيك، اللذين يتسببان في تقليل التهابات الجلد.

كما أن حمض الترانيكساميك TXA فعال مثل غيره من منتجات تفتيح البشرة وإشراقها، لكنه يجعل البشرة أقل عرضة للتهيج، ولا يزيد احتمالية اسمرار الجلد في حالة توقف استخدامه أو تجنبه لفترة طويلة.

كيف تبدئين استخدام الترانيكساميك TXA؟

في حين أن حمض الترانيكساميك TXA مادة آمنة عموماً لجميع أنواع البشرة تقريباً، لكن يجب على من يعانون حساسية الجلد أو الإكزيما، أن يتعاملوا معه بحذر، لأنه يمكن أن يسبب الجفاف والتقشير والتهيج، لذلك قومي بإجراء اختبار رقعة على خط الفك لمعرفة كيف يتفاعل جلدك معه.

يوصى باستخدام حمض الترانيكساميك بنسبة تركيز تراوح بين 3 و5%، ويمكنك البدء بتطبيقه مرة واحدة يومياً، للتأكد من عدم وجود تهيج، وإذا كان جيداً فقومي بتطبيقه مرتين في اليوم، ويمكن دمجه مع مكونات أخرى، مثل: النياسيناميد للتفتيح، وفيتامين (سي)، أو الريتينول لتحفيز الكولاجين، ويجب دائماً وضع واقٍ من الشمس فوقه، لأن أي جهود لتفتيح البشرة ستعكس بالتعرض لأشعة الشمس.

 

 

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