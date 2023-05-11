خلطة السدر لتطويل الشعر في أيام

الوكيل الاخباري - يعرف السدر بأنه يخلصك من الشعر الأبيض ويخفف إفراز العرق ومن ثم يقوي الشعر الجاف ويمنع تساقطه، كل هذه الفوائد التي يعطيها السدر لشعرك والأهم بأن السدر له فوائد يمكنها تطويل الشعر خلال أيام فقط. جرّبي خلطة السدر لتطويل الشعر بكل سهولة، على الأقل يمكنك الحصول على شعر ناعم وكثيف من خلال مكونات طبيعية مئة بالمئة.



خلطة السدر والمحلب لتطويل الشعر

جففي بعض أوراق السدر ثم اطحنيها ثم أضيفي إليها المحلب والحناء ثم اخلطي المكونات جيداً وضعيها في وعاء زجاجي واحفظيها بعيداً عن الحرارة والرطوبة وتؤخذ الكمية المناسبة وامزجي معها القليل من زيت الزيتون ، أو زيت الجرجير ، والبيض ، وتفريغ محتوى كبسولة فيتامين E ، ويترك الخليط لمدة ثلاث ساعات ، ثم يوضع على الشعر لمدة ست ساعات ، مع غطاء الشعر بكيس بلاستيكي ، ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو ، وكرري الوصفة يوماً بعد يوم في الأسبوع الأول ، ثم مرتين في الأسبوع.

اضافة اعلان







خلطة السدر والقهوة لتطويل الشعر

حضري ملعقتان صغيرتان من القرنفل مع ملعقتين كبيرتين من السدر ، وأربع ملاعق من الميرمية المطحونة ، وملعقة من قشر الرمان المطحون مع ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ، وأربع ملاعق كبيرة من مطحون الزعتر ، وخمس ملاعق صغيرة من القهوة التركية مذابة في كوب ماء، ثم امزجي كل المكونات جيداً واتركيها طوال اليوم ثم ضعيها على الشعر لمدة ست ساعات مرة واحدة في الأسبوع.



خلطة زيت الخروع والسدر لتطويل الشعر

تحتاجين إلى:



زيت خروع

سدر

زيت سمسم

زيت زيتون



امزجي كل المكونات جيداً إلى أن يصبح المزيج شبه سائل ودلكي الخليط على فروة الرأس لمدة عشر دقائق ويتم تكرارها للحصول على شعر طويل وكثيف وناعم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا