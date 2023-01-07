السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 12:12 م

خلطة الكركم للجسم قبل الاستحمام لبشرة نضرة من اول مرة

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الوكيل الاخباري - هناك الكثير من الخلطات الطبيعية التي تطبيقها على البشرة وخاصة قبل الإستحمام، ومن بين أقوى خلطات الجسم هي خلطة جل الصبار قبل الإستحمام التي تعطيك بشرة نضرة ومتوهجة من أول استخدام. هذه الخلطة بسيطة وسهلة ويمكنك تطبيقها بكل سهولة قبل تنظيف الجسم وترطبيه خلال الاستحمام.

خلطة الكركم ودقيق الحمص للجسم قبل الاستحمام

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إذا لم يكن صابون الكركم متوفرًا بسهولة في منطقتك ، يمكنك أيضًا تجربة خلطة الكركم قبل الاستحمام. يمكنك الجمع بين مسحوق الكركم ودقيق الحمص والحليب وعصير الليمون أو الليمون لتكوين عجينة. بمجرد تحضير الخليط ، يمكنك فرك المعجون على بشرتك وتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

خلطة الكركم مع زيت جوز الهند قبل الإستحمام

إذا لم يكن لديك وقت للاستحمام ، يمكنك أيضًا استخدام منتجات الاستحمام المليئة بالكركم في الحمام. هناك الكثير من أنواع الصابون المصنوعة يدويًا المتاحة على الإنترنت والتي تشمل الكركم كمكون. تمزج بعض أنواع الصابون الأكثر شيوعًا مع حليب جوز الهند أو زبدة الشيا أو حليب اللوز أو زيت الزيتون أو زبدة الكاكاو أو حتى حليب الماعز.

خلطة الكركم مع الزيوت العطرية قبل الإستحام

 

 من الشائع أيضًا نقع صابون الكركم بزيت البرتقال العطري. تمتزج رائحة الحمضيات بشكل مثالي مع الكركم ، مما يجعل رائحة الاستحمام منعشة. يمكن أن تكون الرائحة علاجية تمامًا ، مما يساعدك على تهدئة عقلك والشعور بالحيوية بعد الاستحمام.

 

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