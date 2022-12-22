روتين العناية بالأسنان خلال فترة الحمل لكي تبقى قوية

الوكيل الإخباري - ضعف الأسنان خلال فترة الحمل من المشاكل الأكثر شيوعاً، وذلك لأنّ الجنين يحتاج إلى المغذيّات لينمو، فيأخذها كلّها منكِ. لذا، يشدّد الأطباء على أهميّة الاعتناء ببنية الأسنان خلال هذه الفترة خصوصاً مع التبدّلات الهرمونيّة وتغيّر النمط الغذائيّ. لا تهملي هذه المهمّة أبداً والتزمي بهذا الروتين.



روتين العناية بالأسنان خلال فترة الحمل

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1- نظّفي أسنانكِ 3 مرات في اليوم



نظّفي أسنانكِ 3 مرات في اليوم لتتجنبي أيّ ضرر قد ينتج عن تكدّس بقايا الطعام. ننصحكِ باستخدام معجون أسنان بمُركَّب الفلوريد ، لتضمني أسناناً أقوى وبصحَّة أفضل، خصوصاً أنّ الفلوريد يمنع تآكل المينا.



2- قومي بفحص طبيّ لأسنانكِ بشكل دوري



قومي بفحص طبيّ لأسنانكِ في الأشهر الـ3 الأولى، ثمّ زوري الطبيب كلّ شهرين لإجراء معاينة سريعة.



3- أخبري طبيب أسنانكِ عن كلّ الأدوية التي تتناوليها



أخبري طبيب أسنانكِ عن كلّ الأدوية التي تتناوليها أثناء الحمل، بما فيها الفيتامينات، فهو قد يضيف إليها الفيتامين الذي ينقصكِ لتحافظي على بنية أسنانكِ.



4- تناولي مشتقّات الحليب



تناولي مشتقّات الحليب في كلّ وجبة، فهي غنيّة بالكالسيوم ومهمّة لصحّة أسنانكِ.



5- لا تتناولي الحلويات بشكلٍ مبالغ به



لا تتناولي الحلويات بشكلٍ مبالغ به، فهي تسبّب تكاثر بكتيريا التسوّس التي تخرّب أسنانكِ وتضعفها. لا تنسي أيضاً أنّ تتجنّبي الحلويات فهي عنصرٌ أساسيّ في السيطرة على وزنكِ.



6- لا تبيّضي أسنانكِ في فترة الحمل



لا يجوز تبييض الأسنان في هذه الفترة لأنّ موادّ التبييض قد تؤثّر على لثّتكِ الحسّاسة وغلاف الأسنان خلال الحمل.

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