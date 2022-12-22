الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

إعلان من الجامعة الهاشمية بشأن طلبة الجسيم

وظائف للممرضين الأردنيين في الكويت - تفاصيل

من هو مكرم القيسي وزير السياحة الجديد

الاحتلال يتوغل شرق حي الزيتون في قطاع غزة

توقيف الفتاة التي أقدمت على قتل 3 من أسرتها في اربد

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون البيئي مع اليابان

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة

44% نسبة حجوزات الفنادق في العقبة للأسبوع المقبل

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الخميس، 22-12-2022 03:17 م

روتين العناية بالأسنان خلال فترة الحمل لكي تبقى قوية

ح90


الوكيل الإخباري - ضعف الأسنان خلال فترة الحمل من المشاكل الأكثر شيوعاً، وذلك لأنّ الجنين يحتاج إلى المغذيّات لينمو، فيأخذها كلّها منكِ. لذا، يشدّد الأطباء على أهميّة الاعتناء ببنية الأسنان خلال هذه الفترة خصوصاً مع التبدّلات الهرمونيّة وتغيّر النمط الغذائيّ. لا تهملي هذه المهمّة أبداً والتزمي بهذا الروتين.

روتين العناية بالأسنان خلال فترة الحمل

اضافة اعلان

 


 


1- نظّفي أسنانكِ 3 مرات في اليوم


نظّفي أسنانكِ 3 مرات في اليوم لتتجنبي أيّ ضرر قد ينتج عن تكدّس بقايا الطعام. ننصحكِ باستخدام معجون أسنان بمُركَّب الفلوريد ، لتضمني أسناناً أقوى وبصحَّة أفضل، خصوصاً أنّ الفلوريد يمنع تآكل المينا.

2- قومي بفحص طبيّ لأسنانكِ بشكل دوري


قومي بفحص طبيّ لأسنانكِ في الأشهر الـ3 الأولى، ثمّ زوري الطبيب كلّ شهرين لإجراء معاينة سريعة.

3- أخبري طبيب أسنانكِ عن كلّ الأدوية التي تتناوليها


أخبري طبيب أسنانكِ عن كلّ الأدوية التي تتناوليها أثناء الحمل، بما فيها الفيتامينات، فهو قد يضيف إليها الفيتامين الذي ينقصكِ لتحافظي على بنية أسنانكِ.

4- تناولي مشتقّات الحليب


تناولي مشتقّات الحليب في كلّ وجبة، فهي غنيّة بالكالسيوم ومهمّة لصحّة أسنانكِ.

5- لا تتناولي الحلويات بشكلٍ مبالغ به


لا تتناولي الحلويات بشكلٍ مبالغ به، فهي تسبّب تكاثر بكتيريا التسوّس التي تخرّب أسنانكِ وتضعفها. لا تنسي أيضاً أنّ تتجنّبي الحلويات فهي عنصرٌ أساسيّ في السيطرة على وزنكِ.

6- لا تبيّضي أسنانكِ في فترة الحمل


لا يجوز تبييض الأسنان في هذه الفترة لأنّ موادّ التبييض قد تؤثّر على لثّتكِ الحسّاسة وغلاف الأسنان خلال الحمل.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

جمالك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بفععت

5 مشاكل قد تظهر على البشرة أثناء الحمل والحل لكل منها

ربفلعغ

للمرأة الحامل: 6 مكوّنات في منتجات العناية بالشعر يجب الإبتعاد عنها

WhatsApp Image 2022-12-22 at 1.58.21 PM

اللون الاحمر للأظافر يتألق في مواسم الأعياد

فتبن

لكلّ امرأة حامل، تقيّدي بهذه النصائح لتحافظي على نضارة بشرتك

بلغ9خ

فوائد روتين العناية بالبشرة على الصحة النفسية، حقيقة لا خرافة!

بلع

لبشرة مُضيئة قبل رأس السنة ... إعتمدي هذا المُكون الطبيعي

أخبار متعلقة
لاع

أخطاء قد تقترفيها عند تطبيق روتين العناية بصحة الفم والأسنان