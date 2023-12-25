روتين مثالي للشعر يحميه من التساقط

الوكيل الإخباري - يعد تساقط الشعر كابوساً مزعجاً للمرأة، حيث إنه يسلبها تاج أنوثتها ويُفقدها جمالها ورقتها.



تقشير فروة الرأس

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن روتين العناية السليم يحمي الشعر من التساقط، مشيرة إلى أن أولى خطوات العناية بالشعر تتمثل في المعالجة الجيدة لفروة الرأس، وذلك من خلال استعمال مستحضر تقشير بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.

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وعن أهمية هذه الخطوة، أوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن مستحضر التقشير يخلص فروة الرأس من الزيوت الزائدة والأوساخ السطحية ورواسب منتجات العناية والتصفيف، مما يخفف العبء الواقع على جذور الشعر ويوفر بيئة مثالية لنمو الشعر. إضافة إلى ذلك، تضمن هذه الخطوة قبل الاستحمام وصول الشامبو إلى البصيلات بشكل فعال.



ولهذا الغرض يمكن استخدام مستحضر تقشير يحتوي على زيت شجرة الشاي أو حمض الجليكوليك.



شامبو غني بزيت شجرة الشاي

وفي الخطوة الثانية، ينبغي استعمال شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي (Tea tree oil)، والذي يتمتع بتأثير مضاد للميكروبات، مما يساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وموازنة المحتوى الدهني لفروة الرأس، مما يعمل على إطالة الفترات الفاصلة بين مرات غسل الشعر، الأمر الذي يعد مفيداً بصفة خاصة للمرأة، التي تصبح جذور شعرها دهنية بعد يوم أو يومين من غسل الشعر.



وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي توزيع الشامبو بشكل صحيح، حيث ينبغي تخصيص وقت كافٍ لتوزيع الشامبو، مع مراعاة توزيعه بحركات دائرية بواسطة أطراف الأصابع. وأثبتت الدراسات السريرية أن تدليك فروة الرأس يعمل على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، مما يسهم بدوره في تحسين بنية الشعر وزيادة كثافته.



استشارة الطبيب.. متى؟

وأشارت "فرويندين" إلى أن تساقط الشعر يعد أمراً طبيعياً، طالما أنه في حدود المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 50 إلى 100 خصلة شعر في اليوم. وإذا كان معدل التساقط أكبر من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر، والذي قد يرجع إلى سوء التغذية مثل نقص الحديد أو مشاكل الغدة الدرقية أو إلى سبب نفسي كالتوتر والاكتئاب.

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