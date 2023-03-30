زيت جوز الهند... لماذا يؤذي بشرتك؟

الوكيل الاخباري - من المعروف أنّ زيت جوز الهند يتمتع بفوائد جمالية كثيرة. لذا، يمكن استخدامه لتحضير وصفات تعيد الصحة والإشراق إلى الشعر وإلى بشرة الجسم. إلا أنه بدأ يثير أخيراً بعض الجدل.



فقد بات خبراء الجمال والعناية بالبشرة يحذرون من استخدامه على الوجه، لافتين إلى أنه يسبب ظهور الشوائب مثل الرؤوس السوداء وغيرها. كما أشاروا إلى أنّه يسبب انسداد المسامات، ما يعني أيضاً احتمال ظهور البثور. ويزداد الأمر سوءًا في حال كانت بشرتك دهنية وذات مسامات واسعة أو عرضة لظهور حبّ الشباب.



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أما إذا كانت جافة ومتشققة، فاستخدميه شرط أن يكون طبيعياً وغير مصنّع. ففي هذه الحالة يمكنه الحفاظ على خصائصه وعلى غناه بالفيتامين A الذي يعزز رطوبة بشرتك والفيتامين E المضاد للأكسدة بالإضافة إلى الأحماض الدهنية المشبعة.



ما هو البديل؟



إذا كانت بشرة وجهك دهنية، استبدلي زيت جوز الهند بزيوت نباتية أخرى أقل ضرراً. اختاري مثلاً زيت البندق الذي ينظم عملية إفراز الزهم ويحدّ من ظهور الزيت على البشرة أو طبقي زيت النخيل أو السمسم فهو يتمتع بخصائص مرممة للبشرة لا سيّما في حال ظهر عليها حبّ الشباب.



ولكن انتبهي واحفظي الزيت بطريقة صحيحة. ففي حال لم تفعلي ذلك قد يتعرض للتأكسد. لذا، ضعيه في مكان بعيد عن الهواء والضوء.



لبشرة جسمك وشعرك فقط



إذا كان استخدام زيت جوز الهند على بشرة وجهك ممنوعاً، فهو يعتبر وسيلة عناية مثالية لبشرة جسمك لأنّه مرطب فعال جداً. لذا،امزجي قليلاً منه مع القليل من السكّر البودرة لتحصلي على مقشر طبيعي وخصوصاً لمنطقتي مرفقيك وقدميك.ولا تنسي أنه مفيد جداً لشعرك فهو يحتوي في 45% منه على حمض اللوريك المغذي الذي يعيد ترميم الشعر ويحافظ على بريقه.



لذا، ننصحك بأن تضعي القليل منه على راحتي يديك وأن تفركيه جيداً ثم تطبقيه على كامل مساحة شعرك مع التركيز على الأطراف. أتركيه لمدة 30 دقيقة أو لليلة كاملة ثم اغسليه بواسطة شامبو لطيف. وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً إذا أردت الحصول على شعر مفعم بالحيوية والجمال.

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