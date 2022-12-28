الوكيل الاخباري - الشفاه الرطبة ذات اللون الوردي والخالية من القشور والتشققات هي من الأمور الأساسية لدى كل مرأة. لذلك لا بدّ من العناية بالشفاه من خلال اتّباع بعض الخطوات، مثل تطبيق مرطب شفاه، تقشير البشرة وتطبيق ماسكات خاصة بالشفاه، كما يمكنكِ أيضاً تطبيق بعض الزيوت الطبيعية التي تساعدكِ في تحقيق هدفكِ. من هنا، سنسلّط الضوء في هذا المقال على أهم الزيوت الطبيعية التي تساعدك في العناية بالشفاه.



زيوت طبيعية تساعد في علاج جفاف الشفاه والعناية بها

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1- زيت الأفوكادو



زيت الافوكادو غني بالأحماض الدهنية الأساسية المفيدة للبشرة والشفاه تحديداً، حيث أنه يحفّز إنتاج الكولاجين ويعمل على محاربة الجفاف. هذا الزيت ينظّف الشفاه ويرطّبها أيضاً، كما يجدّد خلايا البشرة.



- طريقة عمل خلطة زيت الأفوكادو



اخلطي ملعقة من زيت الأفوكادو مع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

مدّي المزيج على شفتيك واتركيه لمدة 10 دقائق.

كرّري تطبيق هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع للحصول على شفايف ممتلئة ووردية.



2- زيت جوز الهند



يعمل هذا الزيت على تغذية الشفاه، يحافظ على ترطيبهما، كما يعمل على إزالة التشققات عنهما وجعلهما أكثر نعومة.

يضيف إليهما لمعان كما يفعل المرهم الخاص بالشفاه.



- طريقة تحضير خلطة زيت جوز الهند



أحضري ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من العسل العضوي، 2 ملعقة كبيرة من السكر البني و1/2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.



اخلطي كل من زيت جوز الهند والعسل بشكل جيد.



أضيفي إليهما كل من الماء الدافئ والسكر البني إلى الخلطة السابقة مع الخلط بشكل جيد.

افركي الشفاه بالخلطة السابقة لمدة 2-3 دقائق، ثم اغسلي الشفاه بالماء الدافئ.



3- زيت الورد



يحتوي زيت الورد على أحماض دهنيّة تتغلغل بسرعة وتساعد على نمو خلايا الشفاه.

يقوم هذا الزيت أيضاً بترطيب الجلد لاحتوائه على الأوميجا 9 وبعض الفيتامينات الضرورية لتغذية الشفاه مثل فيتامين E.



- طريقة تحضير خلطة زيت الورد



ضعي في وعاء ملعقة كبيرة من العسل، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الورد.



اخلطي المكونات بشكل جيد.



ضعي الخليط على منطقة الشفاه، وما حولها.



طبّقي هذه الوصفة من 3 إلى 4 مرات يومياً للحصول على نتائج مذهلة.



4- زيت اللوز الحلو



هذا المكوّن الطبيعي غنيّ بالفيتامينات E وK والأحماض الدهنية الأساسية التي تجدّد الخلايا وتقوم بترطيب الشفاه فتجعلها أكثر نعومة وخالية من التشققات، كما يساعد زيت اللوز على تبييض الشفاه الداكنة وتفتيح لونها.



- طريقة تحضير خلطة زيت اللوز الحلو



دلّكي الشفاه بزيت اللوز الحلو قبل النوم.



اتركيه حتى اليوم التالي، قبل غسل الشفاه.



5- زيت اللافندر



يساهم هذا الزيت في التخلّص من التشققات الناتجة عن الجفاف وتجديد الخلايا لصالح شفاه فائقة النعومة. يحتوي أيضاً على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة تجعل الشفاه صحية وخالية من الشوائب.



- طريقة تحضير خلطة زيت اللافندر



امزجي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم أضيفي 5 إلى 6 قطرات من زيت اللافندر على المزيج.



ضعي المزيج على الشفاه، وافركيه بحركاتٍ دائريةٍ مدّة 2-3 دقائق.



اغسلي الشفاه بالماء الدافئ، ثم ضعي مرهم الشفاه.

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