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الخميس، 23-03-2023 11:50 ص

سنة الصيام الأولى.. شجعي طفلك بهذه الطريقة

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الوكيل الاخباري - تعتبر الرغبة في صيام الأطفال الصغار مشتركة بين الآباء وأبنائهم، استجابة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لذا من المهم تدريب الطفل على الالتزام بالصيام تدريجياً، وتشجيعه على صيام شهر رمضان الفضيل، وهو متحمس ومقبل على الفكرة دون إجبار.

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ويفضل البدء في تدريب الأطفال الصغار على الصوم منذ سن السابعة، حيث يمكن أن يبدأ الصوم منذ أذان صلاة العصر وحتى موعد الإفطار، وفي سن الثامنة يمكن أن يبدأ بصيام ثلاث ساعات يومياً، وفي سن التاسعة يمكن أن يبدأ الصيام مع عائلته منذ السحور وحتى أذان العصر. أما في سن العاشرة، فيتم تدريب الطفل على الصيام لثلاثة أيام كاملة في الأسبوع، حتى يكون قادراً وهو في سن الحادية عشرة على الصيام طوال أيام الشهر الفضيل كاملاً.

 

 



ومن المهم عدم إجبار الطفل على الصيام، بل تهيئة نفسيته للتعامل مع فكرة الانقطاع عن الطعام والشراب، والحديث معه حول فكرة تطبيق الصيام دينياً وأهم مسوغاته، بمعنى أن الصيام يهذب النفس ويقرب الصائم من خالقه، ويستشعر قيمة الطعام، ويعلمه الشعور بالآخرين، خاصة المحتاجين.


ويفضل تشجيع الطفل عن طريق إعداد الطعام الذي يفضله على وجبة الإفطار، كمكافأة على صيامه في ذلك اليوم، ومن الضروري صحياً الإكثار من تحضير السوائل والماء من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور، بحيث يعوض النقص في رطوبة الجسم، الذي قد يسبب له الإصابة بالجفاف في بعض الأحيان، مع مراعاة أنه في حالة شعور الطفل بالإرهاق الشديد والتعب أثناء صيامه، يجب أن يتم إفطاره على الفور حتى لا يصاب بمضاعفات خطيرة، نفسية أو جسمانية.


وترتبط عادة ساعات الصيام الطويلة بنقص السوائل، ما قد يعرض الطفل للجفاف، لذلك يجب الاهتمام بزيادة كمية السوائل من الماء والعصائر الطبيعية التي يتناولها أثناء وبعد وجبة الإفطار، إذ إن قدرة الأطفال على الصيام تتفاوت تبعاً للعديد من العوامل، منها: بنية الطفل، وحالته الصحية، والطقس.

 

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