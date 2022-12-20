سنفرة الجسم خطوة مهمّة، لا تهملي تقشير هذه المناطق بالتحديد!

الوكيل الاخباري - عادةً قد تلجئين إلى سنفرة البشرة للحصول على وجه صحي وخالي من التجاعيد، لكنّكِ في الوقت عينه قد تهملين تقشير أماكن معيّنة في جسمكِ. لماذا عليكِ سنفرة فروة الرأس، الابط، الاكواع والركب، الرقبة، اليدين والقدمين؟ للإجابة عن هذا السؤال، تابعي قراءة السطور التالية لتكتشفي بالتالي فوائد هذه الخطوة وأهمّيتها في روتنيكِ الجمالي.

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1- تقشير فروة الرأس



سكراب لفروة الرأس يرتكز على تقشير لطيف للبشرة للتخلّص من كل الرواسب، تماماً كما يحصل عند سنفرة الوجه.





فوائد تقشير فروة الرأس



تعزيز الدورة الدموية والسماح للأكسجين إختراق الخلايا الداخلية



التخلّص من الجلد الميت وترميم الخلايا التالفة



معالجة تساقط الشعر وتسريع نموّه



منع تجمّع الرواسب في فروة الرأس ومحاربة القشرة



محاربة الجفاف

ترطيب الخصلات



طريقة تقشير فروة الرأس

الوصفة الأولى: إمزجي ملعقتين من دقيق الشوفان مع القليل من الماء حتى تتكوّن عجينة ثم طبّقي الأخيرة بشكل دائري على فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل غسلها بالماء.



الوصفة الثانية: اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من العسل. بعدها قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب إلى الخليط السابق، ثمّ طبّقي الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. أخيراً اغسليها بالماء الدافئ بعد انتهاء المدة.





2- تقشير الركب والأكواع



بما أن الركب والأكواع لديها عدد أقلّ من الغدد الدهنية التي تحافظ على ترطيبها، فهي تكون عادةً جافة وداكنة أكثر من المناطق الأخرى من جسمكِ. كما أن الجلد الميّت المتراكم يؤدي إلى فرط التصبّغ، الأمر الذي يجعل عملية التقشير خطوة مهمّة في هذه المنطقة.





فوائد تقشير الركب والأكواع



إزالة الجلد الميّت



ترطيب البشرة والحدّ من جفافها



تجديد خلايا البشرة



تنعيم بشرة الركب والأكواع



طريقة تقشير الركب والأكواع

الوصفة الأولى: إمزجي ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من العسل. دلّكي بشرة الكوع والركبة بالخليط الذي حصلتِ عليه واتركيه لبعض الوقت.



الوصفة الثانية: إمزجي ملعقة من العسل مع ملعقة من السكر البني، وقومي بتدليك الركبة والكوع بالخليط الذي حصلتِ عليه قبل غسله بالماء الفاتر.







3- تقشير اليدين والقدمين



بعض النساء معرّضات لنتوءات حمراء صغيرة يمكن أن تظهر على الذراعين والساقين والتي تكون عادةً خشنة، وهي حالة جلدية تسمى بالتقرن الشعري. كذلك، هذه المناطق من الجسم تكون أيضاً معرّضة للجفاف وتراكم الجلد الميّت، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة تقشير اليدين والقدمين!







فوائد تقشير اليدين والقدمين



إزالة الجلد الميّت المتراكم على سطح البشرة



تنشيط الدورة الدموية في الجلد



تبييض بشرة اليدين والقدمين



التخلّص من التشققات



جعل اليدين والقدمين ناعمتين



ترطيب بشرة اليدين والقدمين



طريقة تقشير اليدين والقدمين

الوصفة الأولى لتقشير اليدين: خذي حفنة من اللوز واطحنيها حتى تصبح كالبودرة، ثمّ أضيفي إليها قطرات من العسل ونصف ملعقة من الحليب لتصبح لديكِ عجينة ناعمة. دلّكي يديكِ بواسطة المزيج الذي حصلتِ عليه وبحركات دائرية.



الوصفة الثانية لتقشير القدمين: امزجي ملعقتين من كل من الملح الخشن والسكر مع ملعقة من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، حتى تحصلي على مزيج متماسك. طبّقي هذه الخلطة على قدميكِ وقومي بالتدليك بحركات دائرية.





4- تقشير الرقبة



تعتبر الرقبة من المناطق الحساسة التي تحتوي على عدد قليل من الغدد الدهنية، كما أنّها معرّضة لتراكم الجلد الميّت وبقايا مستحضرات العناية بالبشرة على سطح الجلد.





فوائد تقشير الرقبة



تحفيز التصريف اللمفاوي والدم الغني بالأكسجين لتغذية سطح الجلد



إزالة الجلد الميّت من البشرة



تعزيز الصحة الخلوية لبشرة متوهجة ومشرقة



تعزيز امتصاص منتجات العناية بالبشرة



فتح مسام البشرة



تنعيم البشرة وترطيبها



طريقة تقشير الرقبة



الوصفة الأولى: اخلطي ملعقتين من البيكينغ صودا مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقطة من الحامض. طبّقي المزيج الذي حصلتِ عليه على رقبتكِ، ثمّ افركي بأصابعكِ بلطف من أجل تقشير البشرة. اتركيه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسلي رقبتكِ بالماء الدافئ. بعدها رطّبي البشرة بالألوفيرا.



الوصفة الثانية: ضعي ملعقة من السكر الأسمر وملعقتين من الشوفان وربع كوب من عصير الليمون في وعاء واخلطيهم جيداً. افركي المزيج على بشرتك والرقبة. طبّقي الخلطة مرتين أسبوعياً.



5- تقشير الابط





هذه المنطقة من الجسم معرّضة لتراكم البكتيريا والخميرة، ممّا يؤدي إلى الرائحة الكريهة وخشونة في البشرة، هذا إلى جانب الجفاف والبثور. هذا الأمر يسبّب في اسوداد الابط، لذلك من المهمّ جداً اللجوء إلى التقشير.





فوائد تقشير الابط



التخلّص من اسوداد الابط



إزالة الجلد الميّت والأوساخ العالقة



قتل البكتيريا المسبّبة للرائحة السيئة



تفتيح الابط وتبييض هذه المنطقة



تنعيم بشرة الابط



طريقة تقشير الابط



الوصفة الأولى: ادهني الإبطين بزيت الزيتون، ثم افركيهما بنصف حبّة ليمون مغطّسة بملح ناعم. اتركيه لمدّة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.



الوصفة الثانية: اخلطي ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثمّ دلّكي بالمزيج الذي حصلتِ عليه تحت إبطيكِ لمدة دقيقة. بعدها إغسلي بشرتكِ بالماء.

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