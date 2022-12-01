الخميس 01-12-2022
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الخميس، 01-12-2022 10:26 ص

طبّقي الأيشادو الترابي تحت العين للوك ملفت هذا الموسم!

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الوكيل الإخباري - إن كنتِ ترغبين بمكياج عيون جريء ولافت، لا بدّ أن تطبّقي صيحة ظلال العيون تحت الجفن. لا تتردّدي في تطبيق الألوان الرائجة لهذا الموسم، مثل البنيّ، البرتقاليّ أو الأسود، ودمجها خارج خطّ العين ونحو الأسفل. إلقي نظرة على أجمل الموديلات واستوحي منها في لوكاتكِ المقبلة!

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صيحة الأيشادو تحت العين في شتاء 2022


هذا الموسم برزت صيحة الايشادو تحت العين بألوان مختلفة وقوية و خاصة الالوان الترابية و البنيّة، سوف تمنحكِ نظرات ساحرة لا تُقاوم. انتقي اللون الذي تريدينه، ولتحصلي على عامل إبهار إضافيّ، قومي بمطابقة مكياج تحت العين مع جلوس من درجات الزهري و النود.

 


 

 


 

 


 

 

 

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