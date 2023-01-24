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الثلاثاء، 24-01-2023 10:11 ص

طرق وعلاجات للتخلص من سموم فروة الرأس

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الوكيل الاخباري - من المحتمل أن يكون لديكِ بالفعل روتين للعناية بالبشرة، لكن ماذا عن روتين فروة رأسكِ؟

قد لا تفكرين كثيراً في جلدة رأسكِ، لكن فروة الرأس المهملة يمكن أن تظهر علامات، مثل: القشرة وحب الشباب والاحمرار والحكة، وهذه المشاكل لا تؤثر فقط على فروة رأسكِ، بل تؤثر على الشعر، وصحته أيضاً.

يبدأ الشعر الصحي بفروة رأس صحية، لأنه يمنح شعركِ أفضل أساس ممكن ينمو منه، لذلك يوصى بمعالجة مشاكل فروة الرأس والشعر بالتخلص من سموم فروة الرأس، لذلك ابدئي العناية بفروة الرأس باستخدام هذه العلاجات السبعة.

طرق وعلاجات للتخلص من سموم فروة الرأس:

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1. التقشير:

الخطوة الأولى لإزالة السموم من فروة رأسكِ، هي التخلص من بقايا المنتج وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة العالقة على الجلد، كما يمكنكِ تقشير وجهك أو جسمك باستخدام مقشر، ويمكنك أيضاً استخدام مقشر لتلميع التراكم على رأسكِ.

ويمكنكِ استخدام الأدوات المخصصة لفرك فروة الرأس، التي تساعد في التنظيف أثناء غسل الشعر، أو استخدام المنتجات الكيميائية التي تحتوي على حمض الساليسيليك، التي تساعد في تنظيف فروة الرأس، والتخلص من تراكم المنتجات عليها.

 

2. الشامبو المنقي:

الشامبو ضروري للحفاظ على شعر صحي، ويلعب أيضاً دوراً مهماً في الحفاظ على نظافة الجلد على رأسكِ، وعندما لا يقطعه الشامبو العادي، يمكن أن يساعد الشامبو المنقي في التخلص من سموم فروة الرأس المثقلة.

وأهم ما يميز الشامبو المنقي، هو مكوناته النشطة التي تكسر الشحوم والأوساخ، الموجودة على فروة الرأس وجذور الشعر.

3. تقليل المنتجات الثقيلة:

تماماً مثل التخلص من السموم الغذائية في الجسم، تقليل تناول الأطعمة الثقيلة؛ يمكن أن يزيل السموم من فروة رأسكِ بنفس الطريقة، لذا عليكِ تقليل استخدام المنتجات الثقيلة التي تحتوي على الزيوت والسيليكون، لتجنب زيادة مشاكل الجلد والشعر، والاعتماد على الشامبو المنقي، والمنتجات الخفيفة المعالجة.

4. تدليك الرأس:

تعد منتجات إزالة السموم، مثل: المقشر والشامبو المنقي، بداية جيدة عند التنظيف العميق لفروة رأسكِ. لكن لجني الفوائد حقاً، تحتاجين إلى العمل على القليل من الشحوم، وإعطاء رأسك تدليكاً شاملاً.

وتدليك فروة الرأس بالكامل للمساعدة في إطلاق خلايا الجلد الميتة وفك انسداد المسام، بقوة عند التطهير يعزز تدفق الدم، ما يعزز صحة فروة الرأس ونمو الشعر الجديد، فكل ما عليكِ هو وضع أطراف أصابعكِ في الجذور، وابدئي التدليكِ الخفيف.
 

5. تنظيف فروة رأسكِ بالبخار:

التبخير هو أحد علاجات شعركِ، وتجمع هذه الطريقة بين البخار من الآلة والمرطبات المغذية (زيوت الشعر، والبلسم العميق)، لتنشيط فروة الرأس.

ويمنح التكييف العميق باستخدام البخار شعر وفروة رأسك أفضل فرصة للاحتفاظ بالرطوبة والقوة والتكيف، خاصة إذا كان الشعر يتطلب المزيد من البروتين.

 

 

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