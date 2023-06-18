عند العناية بالمنطقة حول العينين.. انتبهي إلى هذه الأمور!

الوكيل الاخباري - لدينا، جميعاً، روتين للعناية بالبشرة، قد يتضمن المزيد من المنتجات، لكن في كثير من الأحيان ننسى التحقق من المكونات الموجودة على المنتج، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في المنطقة تحت العين، لأن هناك بعض المكونات في منتجات العناية بالبشرة، لا ينبغي وضعها تحت عينيكِ أبداً.



لماذا المنطقة تحت العين حساسة؟



منطقة تحت العين عادةً تكون أكثر حساسية من الأجزاء الأخرى من الوجه، لأن الجلد في هذه المنطقة أرق، وهناك عدد أقل من الغدد الدهنية لترطيبه وحمايته، كما أن العضلات حول العينين تتحرك باستمرار، ما قد يؤدي إلى التجاعيد والخطوط الدقيقة بمرور الوقت، ثم هناك عوامل بيئية، مثل: التعرض لأشعة الشمس، والتلوث، والإجهاد، يمكن أن تؤدي جميعها إلى تفاقم هذه القضايا.



أهمية العناية بالمنطقة حول العينين:



تعتبر المنطقة حول العينين من الأماكن الأكثر حساسية في الجسم، وهي أيضاً مرآة لصحة الجسم والبشرة، إذ تتأثر هذه المنطقة بالتعب والإجهاد والتغيرات المناخية بشكل كبير، ما يسبب ظهور التجاعيد والانتفاخات والهالات السوداء، لذلك من المهم العناية بهذه المنطقة، للحفاظ على مظهر صحي وشاب.



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مكونات عناية بالبشرة يجب ألا تطبقيها تحت عينيك:



نظراً لأن الجلد حول العينين أرق وأكثر حساسية من بقية الوجه، يمكن تهيجه بسهولة بمكونات معينة، في ما يلي بعض المكونات، التي عليكِ تجنب استخدامها في المنطقة تحت العين.



1. الرتينويدات:



يوجد المكون المضاد للشيخوخة، عادة، في المنتجات التي تَعِدُ بمعالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون مزعجة للغاية للبشرة، خاصة الجلد الحساس حول العينين، ما يجعل استخدام الرتينويدات في المنطقة تحت العين، قد يسبب الاحمرار والجفاف والتشقق.



2. حمض الساليسيليك:



هو مكون شائع لمكافحة حب الشباب، يعمل عن طريق تقشير الجلد، وفك انسداد المسام، ومع ذلك يمكن أن يكون قاسياً جداً بالنسبة لمنطقة حساسة مثلما تحت العين، وقد يسبب تهيجاً، ويجعل بشرتكِ جافة.





3. بيروكسيد الهيدروجين:



هو عامل مؤكسد قوي، وغالباً يستخدم لتفتيح الشعر أو تطهير الجروح، لذلك حاولي تجنب استخدامه في المنطقة حول العينين، لأنه قد يكون قاسياً جداً على الجلد الحساس حول العينين، وهناك احتمالية أن يسبب احمراراً وتهيجاً.



4. العطور:



كلنا نحب المنتجات ذات الرائحة الحلوة، لكن المنتجات التي تحتوي على عطر قوي، قد تسبب انزعاجاً شديداً للبشرة الحساسة، وبالتحديد المنطقة تحت العين التي تكون معرضة للإصابة بالحساسية أكثر من المناطق الأخرى في الوجه.



5. الزيوت الأساسية:



غالباً تستخدم الزيوت الأساسية في العناية بالبشرة لخصائصها العلاجية، لكنها يمكن أن تكون قاسية جداً بالنسبة لمنطقة حساسة مثلما تحت العين، وقد تسبب بعض الزيوت الأساسية - مثل: النعناع، والأوكالبتوس - التهيج والاحمرار، في حين أن البعض الآخر مثل الليمون، يمكن أن يسبب الحساسية الضوئية، ويزيد خطر تلف أشعة الشمس.



6. القرفة:



هي من التوابل التي تساعد في الحصول على بشرة خالية من حب الشباب، لكن استخدامها يمكن أن يكون مزعجاً للغاية، ويسبب إحساساً حارقاً عند وضعه على الجلد الحساس تحت العين، لذلك من الأفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على القرفة، أو مستخلصات القرفة في هذه المنطقة.



7. الكحول:



يمكن أن تكون منتجات العناية بالبشرة، القائمة على الكحول، مثل: التونر والمواد القابضة، جافة ومزعجة للمنطقة تحت العين، حيث يزيل الكحول الزيوت الطبيعية ورطوبة الجلد، ما قد يؤدي إلى الجفاف، وزيادة الحساسية.



8. المقشرات القوية:



يمكن أن تكون المقشرات القاسية، مثل حبيبات السكر الكبيرة، كاشطة للغاية بالنسبة للمنطقة تحت العين، ويمكن أن يؤدي استخدام مثل هذه المقشرات، في هذه المنطقة، إلى تمزقات صغيرة، أو احمرار، أو حتى تلف حاجز الجلد.





نصائح للعناية بالمنطقة تحت العين:



من المهم تجنب استخدام مكونات قاسية، أو مزعجة، في هذا الجزء من وجهكِ، وعليكِ الالتزام بالمكونات اللطيفة والمرطبة، مثل: حمض الهيالورونيك والسيراميدات، لذا قومي دائماً باختبار المنتجات الجديدة قبل تطبيقها على المنطقة تحت العين.. إليكِ ما يمكنك القيام به للمنطقة تحت العين:



- الحصول على منظف لطيف على البشرة.



- الترطيب بكريم خفيف الوزن وغير دهني، خاصة في المنطقة تحت العين.



- استخدام واقي الشمس يومياً، للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.



- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، لمنع الانتفاخات، والهالات السوداء.



- تجنب فرك الجلد أو سحبه حول العينين، لأن هذا يمكن أن يسبب التجاعيد، والخطوط الدقيقة.



- استخدام أقنعة العين المُبردة، لتهدئة الانتفاخ والالتهاب.

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