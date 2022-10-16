الطريقة الصحيحة لتطبيق زيت الخروع على الرموش... وبـ 6 خطوات فقط

الوكيل الإخباري - زيت الخروع معروف بأنه من المكوّنات الطبيعية التي تساعد على تكثيف وتطويل الشعر، إلّا أن فوائده لا تقتصر على ذلك فقط، بل إنه يفيد في تطويل الرموش أيضاً. لكن تطبيق زيت الخروع على الرموش ليس بمنتهى البساطة لأن في حال دخل إلى العين قد يؤذيها. من هنا، سنخبركِ في ما يلي طريقة تطبيقه الصحيحة، لكن دعينا أولاً نخبركِ عن أبرز فوائده للرموش.





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فوائد زيت الخروع على الرموش



1- زيت الخروع يساعد على تطويل الرموش.



2- يحتوي زيت الخروع على نسبة عالية من فيتامين E، البروتينات، المعادن و الأوميغا 6.



3- يتميّز بخصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا والتي تساعد في تعزيز بصيلات الشعر مع الاستخدام المنتظم.



4- يحتوي زيت الخروع على الدهون الثلاثية من الأحماض الدهنية مع حمض الريسينوليك، مما يجعله منتج ممتاز ومضاد للالتهابات.

أفضل طريقة لتطبيق زيت الخروع على الرموش



1- اغمسي الأعواد القطنية بمزيل المكياج ومرّريها على الرموش من أجل تنظيفها جيداً من رواسب المسكرة.



2- أحضري فرشاة نظيفة تشبه تلك التي تُستخدم لوضع المسكرة، وضعي عليها زيت الخروع.



3- أزيلي الكمية الزائدة من زيت الخروع عن الفرشاة.



4- مرّري الفرشاة على الرموش، على أن لا تمرّريها أبداً على خط الرموش.



5- يمكنكِ استخدام اعواد قطنية أيضاً من أجل تمرير زيت الخروع على الرموش من الأعلى.



6- طبّقي هذه الخطوات فقط قبل النوم وتأكّدي من عدم دخول زيت الخروع داخل العين.

ملاحظة: جرّبي زيت الخروع على بشرتكِ قبل تطبيقه على الرموش، للتأكّد من عدم وجود حساسية تجاهه.





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