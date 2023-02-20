قطع ملابس لا تستغنين عنها في خزانتك

الوكيل الاخباري - هناك قطع من الملابس، لو وجدت في خزانتك ستتوقفين تماماً عن الشعور بأنه ليس لديك شيء لترتديه، اليوم نكشفها لكِ، وبسهولة يمكنك إنشاء خزانة ملابس جديدة تعتمد كلياً عليها، حيث إنها ملائمة لجميع المناسبات والفصول.



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البليزر

لا تتخيلي أن البليزر يناسب فقط الأحداث الرسمية، فاليوم أصبح البليزر موضة رائجة، ولإطلالة غير رسمية، ارتديه مع تنورة جلدية صغيرة أو جينز وحذاء رياضي أبيض.



قميص أبيض كلاسيكي

القميص الأبيض الكلاسيكي مفيد للغاية، ويمكنك استغلاله بأكثر من طريقة، مثلاً نسقيه مع بنطال كلاسيكي لإطلالة كلاسيكية، أو مع جينز وحذاء رياضي لإطلالة عصرية، وعلى الشاطئ يمكنك تنسيقه مع بنطال من الكتان لإطلالة صيفية رائعة.



الجينز

لا يمكنك الاستغناء عن البنطال الجينز في خزانتك، ارتديه على أي قطعة ليغير لك إطلالتها تماماً.











كنزة كلاسيكية

الكنزة أو البلوزة الكلاسيكية مهمة في خزانتك، اختاري الألوان المفضلة لكِ، ونسقيها مع جاكيت أو حتى قميص أو بليزر.



فستان أسود صغير

وهو عنصر أساسي بسيط في خزانة كل امرأة، ارتديه في السهرة، أو في حفلات الكوكتيل، وجربي إضافة البليزر للحصول على إطلالة رسمية، فلديك الكثير من الخيارات لتغيير نمط ارتدائه.



بنطال بلون محايد

الألوان المحايدة تمنح إطلالتك أناقة وعصرية طيلة الوقت، وهذه الألوان مثل: الأسود، أو الأزرق الداكن، أو الأبيض أو البني.



تيشيرت أبيض

التيشيرت الأبيض لا غنى عنه في خزانتك، نسقيه مع الجينز والحذاء الرياضي، وانطلقي في إطلالة يومية موفقة وسهلة وسريعة.





جاكيت كلاسيك

معطف الترنش البيج أو الجاكيت الكلاسيكي بألوانه، سواء ما ذكرنا، أو الألوان المحايدة، موضة لا تنتهي أبداً.



سويتر مخطط

السويت شيرت أو السويتر المخطط، يمنحك إطلالة رائعة، خاصة في فصل الشتاء، نسقيه مع الجاكيت الكلاسيك، أو البليزر، أو بمفرده.



حذاء لوفر أنيق

فضلاً عن كونه واحداً من أكثر الأحذية المريحة، فهو أنيق جداً حينما تعتمدينه على كثير من الإطلالات.



حقيبة كبيرة

هذه الحقيبة تحقق لك التوازن بين الجمال والعملية، حيث تتسع لاحتواء الضروريات اليومية، اختاريها بتصميم جميل وجذاب من الخارج.

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