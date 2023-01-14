كيف تجددين حقيبة مكياجك؟

الوكيل الاخباري - يحث العديد من خبراء التجميل وأطباء الأمراض الجلدية النساء على تصفح حقائب المكياج الخاصة بهن بين الحين والآخر للتخلص من المنتجات التي لم يعدن يستخدمنها، والتحقق من محتوياتها ومعرفة ما إذا كانت المنتجات والمستحضرات صالحة للاستخدام أم لا. ورغم عدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية مدرجة في منتجات المكياج، إلا أن المنتجات السائلة، على وجه الخصوص، لها مدة صلاحية يجب الانتباه إليها.

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وفي حين أنه يمكن أن تظل مستحضرات التجميل غير المفتوحة والمصممة جيداً والمحفوظة في درجة حرارة الغرفة صالحة لمدة عامين، إلا أنه يجب الانتباه لتواريخ الصلاحية، ومنعها من التعرض للحرارة والرطوبة التي يمكن أن تسبب في نمو الفطريات والخميرة.

استبدال كريم الأساس السائل بعد ستة أشهر







هناك عدد قليل من العوامل المختلفة التي تؤثر في مدى أمان استخدام كريم الأساس السائل وصبغات البشرة، على سبيل المثال، إذا كنتِ تضعين كريم الأساس بالإصبع بدلاً من ضخه على سطح آخر، فإنه يجب استبدال هذه المنتجات كل ستة أشهر لأن أصابعك تنقل الجراثيم إلى زجاجة المكياج.



يمكنكِ تمديد فترة الصلاحية هذه إلى حوالي عام إذا كنتِ تستخدمين قطعة قطن أو إسفنجة تجميل لتطبيق منتجك. ولكن، إذا تغير ملمس كريم الأساس وبدأت تنبعث منه رائحة مثل المطاط، فقد حان الوقت لرميه.

التخلص من المسكارة



من العلامات التي تؤشر إلى أن الوقت قد حان للتخلص من المسكارة القديمة هي عندما تبدأ الرائحة الكريهة تصدر منها، أو تشاهدين "كتل أكثر من اللون"، ولكن القاعدة الأساسية الجيدة هي التخلص من المسكارة بعد شهرين من فتحها.

استبدال ظلال العيون



بغض النظر عما إذا كان ظل عينيك مسحوقاً أو كريماً، فإنه يوصى بإلقاء هذه المنتجات بعد ستة أشهر أو نحو ذلك.



ومثل المسكارة، ينتقل هذا المنتج مباشرة من عينيكِ، لذا فإن احتمالية نمو البكتيريا والعدوى تزداد كلما طال تمسكك بظلال العيون، وعموماً ظلال العيون الكريمية لها عمر افتراضي أقصر من البودرة.



وإذا كنتِ ترغبين في مساعدة ظلال العيون الخاصة بك لتبقى فترة أطول، فأنتِ بحاجة إلى روتين منتظم لتنظيف فرشاة المكياج، ويوصى بتنظيف فرش ظلال العيون مرة كل أسبوعين.





استبدال محدد العيون السائل



تمامًا مثل المسكارة وظلال العيون، يعتبر محدد العيون منتجاً مهماً للمكياج يمكن استبداله بشكل روتيني، فإن بعض العلامات التي تدل على ضرورة التخلص منه تغير قوامه ليصبح سميكاً.



ضعي في اعتبارك أنه باستخدام محدد العيون السائل والهلامي، فإنكِ تقومين بتحريك أداة الوضع باستمرار من الزجاجة إلى عينيكِ، مما يسهل نقل البكتيريا ذهاباً وإياباً.

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