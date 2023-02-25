كيف تزيدين هرمونات السعادة؟.. إليكِ الطرق

الوكيل الاخباري - يقولون إن السعادة هي حالة ذهنية، وخيار يمكن لأي شخص في الحياة أن يسلكه ويحقق من خلاله أهدافه، ويجعل حياته أكثر إشراقاً، نظراً لأن الشعور بالفرح والسعادة نابع من الداخل.

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القيام بأشياء جيدة يمكن أن يعزز الهرمونات السعيدة في الجسم، وهناك بعض الأنشطة التي يمكننا القيام بها لإضاءة تلك الشرارة بداخلنا وإعادة الفرح والسلام المفقودين، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ تابعي السطور أدناه.



كيف يمكنك تعزيز الهرمونات السعيدة في جسمكِ؟



هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها تعلم اختراق الهرمونات السعيدة في جسمكِ وفك تشفير الطريق إلى السعادة.









1. الدوبامين



مادة كيميائية تعرف باسم الدوبامين تنبه الدماغ إلى الانتباه والاستجابة للمكافآت، نختبر ذلك عندما نكون في حالة حب أو نستمع إلى موسيقى رائعة أو نأكل الشوكولاتة.



إنه نوع من الناقل العصبي، يولده جسمكِ، ويستخدمه جهازكِ العصبي لنقل الرسائل بين الخلايا العصبية، ويلعب هذا الهرمون دوراً رئيسياً في مساعدتنا على الشعور بالمتعة، كما أنه مسؤول عن قدرة الإنسان على التخطيط والتفكير، ويساعدكِ على تحقيق التركيز، والعثور على الاهتمام بالأشياء.



يمكنك زيادة الدوبامين عن طريق:



· الاستماع إلى بعض الموسيقى المفضلة.

· تقديم المكافآت لنفسك.

· الاستمتاع بنوم مريح في الليل.

· وضع علامات على المهام التي تم إنجازها في دفتركِ اليومي.





2. الإندورفين



ينتج جسمكِ بشكل طبيعي هرمونات جيدة تسمى الإندورفين، عندما تشاركين في أنشطة ممتعة مثل الجري أو مشاهدة فيلم مضحك أو الاستماع إلى الموسيقى، وتعزز هذه الهرمونات الشعور بالهدوء والراحة، مما يرفع مزاجكِ.

تعرف أيضا باسم مسكنات الألم الطبيعية للجسم، ويتم إطلاق هذه المواد الكيميائية في الجسم أثناء الأنشطة الممتعة وأيضا أثناء التجارب المؤلمة.



يمكن تحفيز الإندورفين عن طريق:



· الجري.

· استنشاق الروائح المفضلة.

· تناول الشوكولاتة الداكنة.

· مشاهدة الأفلام الكوميدية أو المسلسلات.





3. الأوكسيتوسين



يشار أحياناً إلى هرمون الأوكسيتوسين أيضاً باسم «هرمون الحب»، يستقبله مجرى الدم بمجرد أن يتم إطلاقه، وتتلقى الغدة النخامية الهرمون وتطلقه في الجسم.



يمكنك تنشيط الأوكسيتوسين عن طريق:



· اقتناء حيوان أليف (كلب أو قطة).

· عانق شخصكِ المفضل.

· اصنع الطعام للأشخاص المقربين.

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