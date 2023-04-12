أخطاء مكياج شائعة تجعلك تتقدمين في السن

الوكيل الاخباري - في حين أن المكياج قد يساعد في نحت عظام الوجه وإضفاء رونقٍ رائعٍ على بشرتكِ وعينيك، ويجعلكِ تبدين مذهلة ببعض اللمسات والخطوات، فإنه قادرٌ أيضاً على جعلكِ تظهرين أكبر سناً، وإظهار الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إذا لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح، حيث إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكنها تحويل المكياج من أداةٍ فنيةٍ رائعة إلى أداةٍ سيئة.





ونحن، هنا، لنخبركِ بأبرز الأخطاء التي تقومين بها، وتجعلكِ تتقدمين في العمر على الفور.



الجلد الجاف:



تميل البشرة الجافة إلى أن تحتوي على مسام أصغر، حيث إنها تحتوي على غدد زيتية أصغر بكثير، كما تفتقر إلى وجود كمية مناسبة من الزيت، وكذلك وجود الماء، لذا يتوجب عليكِ ترطيبها للحصول على مكياج رائع، ولضمان ترطيبها نذكر لكِ هنا ثلاث عادات:



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1. تقشير الجلد الميت والجاف، فهذا يساعد منتجات المكياج الخاصة بك على اختراق الجلد.



2. ضعي المنتجات التي تحتوي على مكونات تجذب المياه، مثل: زيت الجوجوبا وحمض الهيالورونيك والسيراميد والجلسرين وحمض اللاكتيك واللانولين.



3. تناولي مكملات الكولاجين من أجل الحفاظ على البشرة مشدودة، لأنه عندما يصاب الجلد بالجفاف، فإن الجسم سوف يسحب الكولاجين.



تطبيق لون أحمر الشفاه غير المتناسب مع لون بشرتك:



من المهم عند اختيار أحمر الشفاه، ليس فقط النظر في كيفية تفاعله مع لون بشرتك، لكن أيضاً مع لون أسنانك، حيث إن بعض الظلال ذات الأساس الأصفر أو الأحمر دون أي لون أزرق أو أرجواني يمكن أن تجعل الأسنان تبدو صفراء أكثر، وهي علامة على الشيخوخة. كما أنه كلما زاد التباين بين لون الشفاه والجلد ستزداد التجاعيد الظاهرة حول منطقة الفم.





المبالغة في استخدام الظلال اللامعة:



يلاحظ خبراء المكياج أن ظلال العيون الفائقة اللمعان أو المتلألئة يمكن أن تجذب المزيد من الانتباه للتجاعيد، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الألوان الداكنة إلى جعل الخطوط والتجاعيد أكثر حدة، لذلك يجب أن تتوخي الحذر عند استخدامها، أو اختيار ظلال العيون غير اللامعة.





عدم غسل فرش المكياج:



تعتبر طريقة تطبيق منتجات المكياج المفضلة لديك مهمة، وكذلك الأدوات التي تستخدمينها يومياً، لذا إن عدم غسل الفرشاة بشكل كافٍ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور البثور، وانسداد المسام، وتكوين كريم أساس غير مستوٍ، وغير مكتمل المظهر. وبالطبع، هذا سيجعل الخطوط الدقيقة والجلد المترهل أكثر وضوحاً.



وكذلك تطبيق المكياج بأصابعنا يمكن أن يكون خطأ، إذا لم نغسل أيدينا أولاً، حيث من الممكن أن يتسبب ذلك بعدوى لنا.

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