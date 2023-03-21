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الثلاثاء، 21-03-2023 02:32 م

كيف نستعد لرمضان؟ إليك 5 نصائح ذهبية

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الوكيل الاخباري - قبل حلول الشهر الفضيل علينا الإستعداد جيداً لهذا الشهر من خلال اتباع بعض العادات الصحية والتي تساعد جسمنا في الصمود أمام التعب الذي يصيب الجسد خلال هذا الشهر. لذا كيف نستعد لرمضان؟ سنعطيك الإجابة الوافية عليك البدء بتطبيق هذه النصائح من اليوم وحتى انتهاء شهر رمضان 2023.

الرياضة لا يجب نسيانها في شهر رمضان

إن كنت من ممارسات الرياضة أو تنوين البدء بممارسة الرياضة فماذا تنتظرين؟ عليك البدء بالتدريبات الرياضية من اليوم حتى يتعود جسمك على الرياضة تدريجياً فلا يمكنك ممارسة الرياضات الشاقة خلال شهر رمضان وبدفعة واحدة. الأمر المهم أيضاً توقيت ممارسة الرياضة فالبعض ينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر ينصح بممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار لكن حسب علماء التغذية فإن أفضل وقت لممارسة الرياضة إما مباشرة بعد الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين حتى يستطيع الجسم التكيف مع الصيام والأكل.

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الأكل الصحي أمر مهم للغاية

الأكل الصحي من أساسيات العيش بدون أمراض وبصحة جيدة، وفي رمضان وحتى قبله وبعده علينا اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات والمعادن وحتى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم كي يصمد خلال الشهر الفضيل. ومن هنا يجب التنويه على أهمية التنويع في الوجبات وأهمها الخضار والحساء الذي يجب أن يكون متواجداً على سفرة هذا الشهر الفضيل إضافة إلى البروتينات والنشويات لكن بكميات معقولة.

توزيع الوجبات بشكل صحيح خلال شهر رمضان

البعض يمارس عادات صحية خاطئة في شهر رمضان ولا يدري ما هو آثارها على صحته ومنها تناول كل الطعام مباشرة عند الإفطار، وهذا أمر سيء للغاية! لذا ينصح خبراء التغذية كل الصائمين في شهر رمضان أن يقوموا بتوزيع الوجبات بشكل يريح جهازنا الهضمي وذلك مثلاً من خلال تناول التمر أولاً ثم الحساء ومن بعدها طبق السلطة وتناول هذه الوجبات يجب أن يكون ببطىء حتى لا يربك المعدة. من بعدها تناول الطبق الرئيسي أما طبق الحلويات فيجب أن يبقى آخر الأطباق التي يمكن تناوله وأن نراعي كميات الحلوى التي سنتناولها.

النوم خلال شهر رمضان

النوم من العناصر التي تساعد الجسم في البقاء صامداً أمام تعب الصيام، لكن عودي جسمك قبل رمضان واستعدي له من خلال الحصول على قدر واف من الراحة، لكن من هنا يجب التنويه إلى أضرار النوم الكثير على الجسم والصحة النفسية. قبل رمضان جربي أن تعطي جسمك وقتاً مخصصاً للنوم يتراوح بين 6 و 7 ساعات ويمكن تعويد جسمك على القيلولة التي لا يجب أن وقتها الساعة خلال وقت الظهر.

خسارة الوزن قبل وبعد رمضان

إن كنت من اللواتي يطبقن نظاماً صحياً خاصاً لخسارة الوزن فعليك الانتباه إلى مسألة الصيام، اطلبي من أخصائية التغذية أن تعطيك برنامجاً خاصاً بك يناسب شهر رمضان ويلبي احتياجات جسمك من السعرات الحرارية المطلوبة. أيضاً اسألي خبير التغذية عن كيفية توزيع الوجبات وهل يمكن تناول طعام السحور أو الاكتفاء بالسوائل وغيرها. كل هذه الاستفسارات سجليها واسأليها لها حتى يتسنى لك الاستعداد لشهر رمضان المبارك بكل نشاط وحيوية.

 

 

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