كيف نطبق الفازلين لعلاج الاكزيما؟

الوكيل الاخباري - الأكزيما هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض الجلدية التي تسبب جفاف وتهيج الجلد. تشمل الأنواع الأخرى من الأكزيما: الأكزيما القرصية - نوع من الأكزيما يحدث في بقع دائرية أو بيضاوية على الجلد. التهاب الجلد التماسي - نوع من الأكزيما يحدث عندما يتلامس الجسم مع مادة معينة. ويقال أن الفازلين هو علاج فعال للأكزيما هل يمكن تطبيقه وكيف يمكن استخدام الفازلين للأكزيما؟



اضافة اعلان



فازلين لعلاج الاكزيما







للأسف، إن التخلّص من الأكزيما ليس بالأمر السهل. على الرغم من أنه يمكنك محاولة تجنّب العوامل المسبّبة للإكزيما، إلا أنك تحتاجين إلى زيارة الطبيب عند الإصابة بالإكزيما. سيقدم الطبيب لك مجموعة حول مستحضرات وكريمات محددة التي يجب إستخدامها والتي تتوافق مع نوع الاكزيما التي تعانين منها. الى جانب ذلك يوصي الاطباء عادة، بأساليب لمكافحة الجفاف والحكة التي تسببها الاكزيما وهي:



الفازلين للترطيب



يمكن السيطرة على البشرة الجافة الناتجة عن الإكزيما، بإتباع روتين يومي جيد للترطيب. الترطيب ضروري لإعادة الحياة للبشرة ولتحسين عملية التعافي، بعد الاستحمام، ضعي القليل من الفازلين على الجلد، لتجديد الرطوبة والمساعدة في تخفيف الجفاف.





الفازلين لحماية البشرة



وفقاً لدراسات أجريت أخيراً، فإن العلاج بالأشعة فوق البنفسجية نجح في علاج ما يصل إلى 70 بالمائة من مرضى الأكزيما. حيث يمكن للفازلين أن يساعد في العلاج المستمر على مدى شهر إلى شهرين، في تقليل الحكة والالتهابات وزيادة إنتاج فيتامين د ومساعدة الجلد على محاربة البكتيريا.



الفازلين للتخلص من الحكة



ضعي الفازلين على مناطق مثل اليدين أو القدمين وقومي بتغطيتها بالقفازات أو الجوارب. تعمل تركيبة الهلام على حبس الرطوبة وتساعد على تسهيل عملية التجدد للبشرة أثناء النوم، ويخفف من جفاف الجلد والحكة. كما أن ارتداء القفازات في الفراش يساعدك على منع حكّك أثناء نومك.





أخيراً الأدوية



قد يوصي طبيبك بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل كريمات الهيدروكورتيزون الموضعية التي يمكن أن تكون فعالة جداً في تخفيف الحكة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا