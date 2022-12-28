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الأربعاء، 28-12-2022 02:53 م

كريم الترطيب صديق بشرتك المخلص

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الوكيل الاخباري - ككل سنة، تطرحين على نفسك في فصل الشتاء الأسئلة ذاتها، وهي لماذا تتعرّض بشرتك للجفاف في هذا الفصل؟ ماذا تحتاج لمنحها العناية اللازمة والملمس الحريري والصحي؟ أي نوع وتركيبة من الكريمات هي الأفضل لمشكلتك؟

تفقد البشرة رونقها وصحّتها مباشرة بعد فصل الصيف، إذ تبدأ المشاكل التي تعرّضت لها خلال فصل الشمس والبحر بالظهور تدريجياً عليها، وفي هذا الفصل تصطدم البشرة بمشكلة طبيعيّة أيضاً وهي انخفاض درجات الحرارة ما يزيد من جفافها وظهور القشور البيضاء على سطحها، لهذا عليك أن تحاربي هذه المشكلة لتستعيدي صحّة بشرتك وليونتها من جديد.

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تقشير سليم

بعد تعرّض البشرة لأشعة الشمس بشكل مكثّف تتكوّن لديك طبقة جلد سميكة باهتة اللون وخشنة الملمس. تخلّصي منها فوراً بواسطة التقشير في المنزل عبر شراء مقشّر لطيف للبشرة، وخلال الاستحمام افركي بشرتك به بطريقة دائريّة للتخلّص من هذه القشور.

المرطّب الأنسب

كريمات الترطيب باختلاف أنواعها هي الحل الأنسب لجفاف البشرة، لهذا يكفي أن تحدّدي نوع بشرتك وتختاري الكريم الذي يناسبها. إذا لاحظت جفافاً غير طبيعي على بشرك وتشقّقات عميقة، يجب مراجعة طبيب جلدي حتى يساعدك على حل هذه المشكلة.

 

 

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