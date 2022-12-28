الرؤوس السوداء حول الشفاه: أسباب ظهورها وطرق علاجها!

الوكيل الاخباري - الرؤوس السوداء هي عبارة عن بثور صغيرة تأتي نتيجة سد المسام بالزيوت والرواسب. تظهر على البشرة، وتستهدف بأغلب الأحيان الوجه، إذ نراها على الجبين، على الأنف، على الخدود وحتى على الشفاه!



في الواقع، الرؤوس السوداء يمكن أن تنتقل إلى محيط الشفتين وأن تظهر عليهما، من دون أن تريها في العين المجرّدة. هذه المشكلة هي من بين المشاكل الأكثر شيوعاً ويحتار العديد في كيفيّة التخلّص منها بأسرع وقت

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أسباب ظهور الرؤوس السوداء حول الشفاه وعليها







مستحضرات المكياج مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه



من بين العوامل الأساسيّة التي تؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء حول الشفاه وعليها، هو استعمال أحمر الشفاه ومستحضرات المكياج التي تحتوي على مكوّنات دهنيّة والتي تؤدي إلى سدّ المسام في الشفاه وحولها وتكدس الزيوت والرواسب فيها!





انتقال البكتيريا إلى منطقة الشفاه



سبب آخر يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء حول محيط الفم وعلى الشفتين، هو انتقال البكتيريا والزيوت الموجودة على مناطق أخرى في الوجه، إلى محيط الشفاه، بواسطة وضع اليدين عليها أم من خلال ملامسة الشعر لهذه المنطقة أو بسبب الوسادة التي تنامين عليها!



عدم تنظيف الوجه بشكل دقيق



ترك رواسب المكياج على البشرة يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء عليها، بما في ذلك الشفاه!



إزالة الشعر حول الشفاه بالشفرات أو أي أداة حادّة أخرى



الرؤوس السوداء حول الشفاه تظهر أيضاً نتيجة اعتماد الشفرات لإزالة الشعر الصغير عنها، الأمر الذي يؤدي إلى ندوبات في البشرة وبالتالي المعاناة من هذه الرؤوس.







طرق علاج الرؤوس السوداء حول الشفاه



طرق علاج الرؤوس السوداء حول الشفاه وعليها هي ليست صعبة وتختلف حسب حدّة المشكلة وعدد البثور! هناك نوعان من وسائل العلاج، الطبيعيّة والطبيّة.





طرق طبيعيّة لعلاج الرؤوس السوداء حول الشفاه



منظف الأسنان: يمكنكِ وضع القليل من منظف الأسنان على الفرشاة وفرك الشفاه بها بخفّة للتخلّص من الرؤوس السوداء.



عصير الليمون: افركي الفم ومحيطه بالقليل من عصير الليمون الذي يحتوي على الفيتامين سي لتطهّير المسام.



العسل: هو يحتوي أيضاً على مكوّنات مطهرة ومضادة للأكسدة. لذلك طبّقي العسل كقناع للوجه والشفاه.



زيت عشبة الشاي: كعلاج طبيعيّ أيضاً الجئي إلى زيت شجرة عشبة الشاي وافركي به الشفاه ومحيطها للتخلّص من الرؤوس السوداء عليها!



طرق طبيّة لعلاج الرؤوس السوداء حول الشفاه



شرائط طبيّة مخصصة لإزالة الرؤوس السوداء في محيط الفم والشفاه.



مرطّب للشفاه يحتوي على مطهرات لتنقية المسام في الشفاه.



كريمات تقشير أو منظفات جل تحتوي على أسيد الساليسيليك، أو ريتينويد أو السيلفور، وهي مكوّنات تعمل كلّها على تنظيف المسام ومعالجة الرؤوس السوداء.



أدوية على شكل كبسولات تحتوي على مضادات للبكتيريا، كفيلة بمعالجة البثور والرؤوس السوداء في الوجه وعلى الشفاه!





في حال لم تنجح عمليّة التخلّص من الرؤوس السوداء من خلال الوسائل المذكورة أعلاه، قد يلجأ الطبيب إلى علاجات أقوى في العيادة مثل التقشير بالليزر!



في جميع الحالات ينصح باستشارة طبيب متخصص بالأمراض الجلدية قبل اعتماد أي علاج، تجنباً لأي مضاعفات!

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