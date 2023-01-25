لماذا عليكِ جعل الشامبو الجاف جزءاً من روتين ما قبل التمرين؟

الوكيل الاخباري - يظل شعرك وفروة رأسك رطبين من "الزهم" أي الزيت الطبيعي الذي تنتجه الغدد الدهنية، ويخرج من بصيلات شعركِ، ويتحرك لأسفل الخصلات، ما قد يؤدي إلى شعر دهني للغاية، إذا تم صنع الكثير من هذا الزيت.



وبدلاً من ترطيب فروة رأسكِ فقط، سيسبب تهيجاً ولمعاناً غير مرغوب فيه، فضلاً عن الرائحة المزعجة، وعادة ما تسبب التمارين الرياضية إلى تفاقم مظهر شعركِ أثناء التمرين، لأنكِ تتعرقين كثيراً، وتنتج فروة رأسك المزيد من العرق وبالتالي إخراج الدهون مثل جسمكِ تماماً، فما الحل هنا؟

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الشامبو الجاف هو الحل أثناء التمرين



الشامبو الجاف هو منتج ضروري، لتقليل عدد المرات التي يغسل فيها الشعر، بالتأكيد لا تريدين تنظيف شعركِ كل يوم، لأن الشامبو يزيل الزيوت الطبيعية من فروة رأسكِ وشعركِ، مما يجعله أكثر عرضة للتلف.



يتطلب تنظيف شعركِ أيضاً التجفيف، مما قد يستغرق الكثير من الوقت كل يوم، لكن ممارسة الرياضة بانتظام تجعل من الصعب الامتناع عن غسل شعركِ، لكن الخبر السار هو أن الشامبو الجاف سوف يحل لكِ هذه المشكلة.



الشامبو الجاف هو المنتج الذي سينقذ شعركِ من أن يبدو دهنيا ومملا بعد صالة الألعاب الرياضية، من الأفضل استخدام هذا المنتج كجزء من روتين ما قبل التمرين، لأنه سوف يمتص عرقكِ قبل أن يجعل شعركِ يبدو دهنياً، وبالتالي يمكنكِ التأخر في استخدام الشامبو الحقيقي ليوم أو يومين آخرين.





تطبيق الشامبو الجاف قبل التمرين



الطريقة التي تطبق بها الشامبو الجاف تحدث فرقاً كبيراً، ستحتاجين إلى استخدام الشامبو الجاف عندما تستعد للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على أفضل النتائج، أولا استهدفي المنتج إلى جذور شعركِ، على بعد 6 إلى 10 سم.



وإذا كانت فروة رأسك أكثر دهنية من الطبيعي، عليكِ أن تركزي المنتج أكثر عليها، لإبقائها جافة لأطول فترة ممكنة، كذلك طول خط الشعر ومؤخرة الرقبة.



كما أن ترك الشامبو الجاف يجلس لمدة دقيقة قبل التدليك، سيساعد على امتصاص أي زيوت أو عرق موجود بالفعل في شعركِ، ثم دلكي فروة رأسكِ لتوزيع المنتج بالتساوي.



يمكنكِ أيضاً القيام بخطوة إضافية للمساعدة في تفريق الشامبو الجاف وإضافة حجم إلى شعركِ، خذي مجفف شعركِ واستهدفي الهواء البارد إلى جذوركِ لمدة دقيقة تقريباً، وعليكِ معرفة أن إبقاء شعركِ بعيداً عن وجهك سيساعدكِ على تقليل كمية العرق التي تصل إليه، لذلك فكري في ربط شعركِ أثناء التمرين.