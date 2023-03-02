لماذا يجب على المرأة الحامل ممارسة التأمل؟

الوكيل الاخباري - التأمل أثناء الحمل شائع، لأنه يشجعك على تخصيص وقت لنفسكِ، وهناك العديد من المشاعر المتنافسة التي تظهر، ويمكن أن تؤثر على حملكِ، ابحثي عن تقنية تأمل تساعدكِ وتفيدكِ خلال هذا الوقت المثير.



ما التأمل؟



فكري في التأمل على أنه وقت هادئ للتنفس والتواصل، وإدراك الأفكار العابرة، وتصفية الذهن، إنه التواصل مع نفسكِ من خلال التنفس، والتركيز الذهني.



فوائد التأمل للمرأة الحامل:



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يقدم التأمل صوراً عديدة من الفوائد بشكل عام، بينما يقدم مميزات تحتاجها كل امرأة حامل، ومنها ما يلي:



1. نوم أفضل:



غالباً يكون الحمل فترة من الأرق لأسباب متعددة، وممارسة اليقظة والتأمل في الثلث الثاني من الحمل تساعد النساء الحوامل على النوم بشكل أفضل.





2. تخفيف القلق:



الحمل حالة رائعة، لكنه قد يثير أيضاً قلقاً شديداً بسبب الخوف من المجهول، وقد يكون لفترات التوتر الطويلة تأثير سلبي على الجنين، ويمكن أن تقلل ممارسة التأمل التوتر، ويمكن القيام به في أي وقت، وأي مكان.



3. الشعور بالإيجابية:



الخوف من الولادة أمر طبيعي، لكن هذا الخوف قد يدفعكِ إلى اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر سلباً على قراراتك المتعلقة بالولادة، ويمكن أن يساعد التأمل في تركيز عقلكِ، ويساعدك على التخلص من السلبية التي تحيط بتجربة الولادة المؤلمة.





4 . انخفاض خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة:



يصيب الاكتئاب ما يصل إلى 1 من كل 5 نساء أثناء الحمل، واكتئاب ما بعد الولادة هو أيضاً ظاهرة شائعة جداً، ويمكن أن يساعد التأمل في تقليل هذه الأعراض إذا تمت ممارستها بانتظام.



5. التواصل مع طفلكِ:



التأمل وسيلة رائعة للتواصل مع طفلكِ الذي لم يولد بعد، إذ إن مجرد إرسال الأفكار المحبة إلى طفلكِ بداخلكِ، يساعد في بناء رابطة تزدهر عندما يولد طفلكِ، ويتمتع الأطفال الذين يولدون لأمهات يمارسن التأمل بمزاج أفضل في عمر 5 أشهر من الذين لم تعتد أمهاتهم التأمل.

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