مأكولات عليكِ تناولها قبل أسابيع من يوم الزفاف لتعزيز نضارة البشرة

الوكيل الاخباري - غالباً ما تتّبع كل عروس روتين عناية بالبشرة خاص بها قبل يوم العرس، إلّا أن العناية لا تتوقّف عند تطبيق المنتجات والتقنيات التي تساعد في زيادة نضارة البشرة، إنما يجب أيضاً اتّباع نظام غذائي جيّد. من هنا، سنقدّم لكِ في ما يلي أبرز المأكولات التي عليكِ إدخالها إلى الرجيم الذي تتّبعينه قبل العرس، من أجل تعزيز نضارة البشرة في يومكِ الكبير.





أطعمة عليكِ تناولها قبل الزفاف بأسابيع للحصول على بشرة صحية

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1- تناولي الافوكادو قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



هذه الفاكهة غنية بالزيوت الأساسية والفيتامينات مثل فيتامين ب الذي يغذي البشرة، كما يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يمدّ الجسم بالنضارة التي يحتاجها.









2- تناولي اللوز قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



تُعتبر هذه الحبّات المقرمشة مصدراً جيداً للفيتامين E لأنّ تأثيره المضاد للأكسدة يحمي خلايا الجلد من الشيخوخة المُبكِرة، ويساعد البشرة في المحافظة على مرونتها ونعومتها لأطول فترة مُمكنة. يُشار إلى أن هذه المادة الغذائية تحسّن أيضاً الأظافر وتمنع هشاشتها وظهور الطبقات عليها من جهة.



3- تناولي الجزر قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



أبرزي إشراقة بشرتك من خلال التركيز على الجزر المليء بالفيتامين A الذي يُقوّي طبقة الجلد الخارجيّة، وبالتالي يساعدها على حماية نفسها من البكتيريا المُسبِّبة للعيوب. من جهة أخرى، يؤدي الفيتامين A دوراً مهمّاً في نموّ العظام، الأداء المناعي، وتوليف الهرمونات وتنظيمها.



4- تناولي الشوكولا الداكنة قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



بالتأكيد أصبحتِ تدركين الفوائد الصحّية التي يتحلّى بها هذا النوع من الشوكولا، خصوصاً إذا احتوى على ما لا يقلّ عن 70% من الكاكاو فهو غنيّ بمضادّات الأكسدة، وتبيّن ايضاً أنه يساعد على إبقاء بشرتكِ رطبة.



5- تناولي بذور الكتان قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



تُعتبر من أفضل مصادر الأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3، وبالتالي هي مُفيدة جداً خصوصاً للأشخاص الذين لا يتناولون السمك. أضيفي القليل منها إلى الشوفان، أو سلطات الخضار لمساعدة بشرتك على البقاء مشرِقة وخالية من التجاعيد.



6- تناولي الشاي الأخضر قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



يحتوي على مادة الـCatechins المضادّة للأكسدة والتي تساعد طبقة الجلد الخارجية على تجديد نفسها. كذلك يتميّز هذا النوع من الشاي بقدرته على تأخير ظهور الشيخوخة، وامتصاص الإلتهابات، وزيادة أداء التمثيل الغذائي وبالتالي تعزيز حرق الدهون وخسارة الوزن.



7- تناولي الكيوي قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



تتميّز هذه الفاكهة الخضراء باحتوائها على نسبة عالية من الفيتامين C تفوق الكمية الموجودة في الليمون، الأمر الذي يُخوِّلها منح بشرتك مظهراً أكثر شباباً ونعومة.



8- تناولي السلمون قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



يُصنَّف من بين أهمّ مصادر البروتينات، ويُعتبر من المواد الرئيسة التي ينصح بها الأطبّاء وخبراء التغذية نظراً إلى فوائده الصحّية المتعدّدة. بفضل توفير مزيج الأحماض الدهنيّة الأساسية والفيتامينات، يساعد هذا النوع من السمك الدهني على ضمان بشرة صحّية، رطبة، ومُشرقة.



9- تناولي السبانخ قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



يتضمّن السبانخ فيتامين C الذي يشتهر بقدرته المضادّة للأكسدة، وبالأوميغا 3 التي تُبقي الجلد رطباً. يُذكر أن سائر أنواع الخضار الورقيّة الخضراء صحية جداً وقليلة الوحدات الحرارية وتساعد على توازن الجسم وضمان الشبع.



10- تناولي البطاطا الحلوة قبل يوم الزفاف من أجل تعزيز نضارة البشرة



تحتوي البطاطا على جرعة عالية من مادة البيتا كاروتين المُضادّة للأكسدة التي يحوّلها الجسم إلى فيتامين A. هذا الأمر يعني أنّ إدخال البطاطا الحلوة بانتظام إلى غذائك قد يضمن بشرة فائقة النضارة والنعومة.

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