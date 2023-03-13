ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الكتان؟

الوكيل الاخباري - لا بدَّ أنكِ سمعتِ عن بذور الكتان، إذ بات يتغنى بها الكثيرون في الآونة الأخيرة وكثرت الأحاديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المطاعم أصبحت تضيفها إلى أطباقها، ولكن السؤال هنا ما مدى حقيقة فوائدها وهل هي مفيدة لكِ حقاً؟



وفي حين أن بذور الشيا تبدو أكثر شيوعاً لاستخدامها في وصفات مثل الشوفان أو حتى الحلوى، فإن بذور الكتان هي المكون الذي يجب علينا البدء في الاهتمام به، إذ سواء كنتِ تشتريها كاملةً أو مطحونة أو تطحنيها بنفسكِ في المنزل، فإنه يمكنكِ جني بعض الفوائد المذهلة بإضافة ملعقة واحدة منها فقط إلى روتينك اليومي.





ما هي بذور الكتان؟



إنها بذرة من نبات الكتان، وقد تم استخدام هذه البذرة منذ بداية الحضارة، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى مكون غذائي وظيفي مشترك، مما يعني أنها يمكن أن توفر فوائد لوظائف محددة أو للصحة العامة لجسمك.



كما تُعرف أيضاً بأنها أحد أفضل مصادر ALA (حمض ألفا ليبويك)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية.



ويمكنكِ شراء بذور الكتان الكاملة أو المطحونة، أو يمكنك شرائها كاملة وطحنها بنفسك باستخدام الخلاط أو مطحنة القهوة.



وإذا كنتِ تتساءلين حول فوائدها، فإليكِ تلك الفوائد في السطور القادمة.





مليئةٌ بالألياف



إذا كنتِ تبحثين عن زيادة كمية الألياف التي تتناولينها بسهولة، فإن إضافة بذور الكتان إلى وجبتكِ يمكن أن تكون طريقةً رائعةً للبدء، حيث تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان الكاملة على 3 جرامات تقريباً من الألياف، وهو ما يعادل 11٪ من القيمة اليومية الموصى بها، حيث يجب أن تحصلي على ما متوسطه 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يومياً.



ولا يؤثر النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف على جهود إدارة الوزن فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضاً في مشاكل في الهضم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.





مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية



على وجه التحديد، بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA )، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمك إنتاجها والطريقة الوحيدة للحصول عليه هي من خلال الطعام وبذور الكتان المليء بها.



وبشكلٍ عام، ثبت أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يقلل الالتهابات في الجسم، مما يساعد في منع تطور الأمراض المزمنة، وعلى وجه الخصوص، تم ربط ALA بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك تقليل ارتفاع ضغط الدم.





دعم صحة القلب



كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن يساعد ALA في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن هناك دليل قوي على استهلاك ALA وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا يرجع إلى حقيقة أن ALA هو حمض دهني متعدد غير مشبع (PUFA )، له تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن لبذور الكتان تأثيرات قوية على خفض ارتفاع ضغط.

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