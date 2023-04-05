الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ دولية لإعادة الهدوء في قطاع غزة

ترامب: الدولار ينهار وهذه هزيمة غير مسبوقة في 200 عام

مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاما

الأردن يدعو إلى اجتماع دولي طارئ جراء اقتحام المسجد الأقصى

بلدية اربد تستكمل إنشاء وتعبيد الجزء الجنوبي من شارع فوزي الملقي

الأوقاف: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية

قطر تحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأقصى والقدس

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 05-04-2023 12:29 م

ماذا يقدم حمض «ألفا ليبويك» للبشرة؟

7ddf6d67-3be7-4b7b-ad41-9fc75872cd81


الوكيل الاخباري - الشيخوخة عملية طبيعية ولا يمكن منعها، لكن يمكنكِ استخدام حمض "ألفا ليبويك"، لإبطاء وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، حيث يمكن لهذا المكون القوي المضاد للشيخوخة شد الجلد وتحسين ثباته، وإبقاؤه شاباً لأطول فترة ممكنة.

إليكِ حمض "ألفا ليبويك"، وكيف يمكن أن يفيد بشرتكِ، وكيفية استخدامه، والمخاطر المحتملة، وكل ما تحتاجين إلى معرفته حول المكون المثالي لبشرتكِ.


حمض "ألفا ليبويك":

هو معروف أيضاً باسم حمض ليبويك أو ALA أو حمض الثيوكتيك، وهو مضاد للأكسدة، ويعتقد أن له العديد من الخصائص المفيدة، حيث يوجد بشكل طبيعي في كبد وكلية الحيوانات والخضروات، مثل: السبانخ والبروكلي والبطاطس، وتصنع هذه المادة الكيميائية الشبيهة بالفيتامين أيضاً في المختبر لاستخدامها كدواء.

وغالباً يستخدم حمض ألفا ليبويك في الأدوية لعلاج أنواع معينة من الآلام المرتبطة بمرض السكري، كما له استخدامات متعددة ويمكن تطبيقه موضعياً.

اضافة اعلان

 

 



فوائد حمض ألفا ليبويك للبشرة:

يستخدم حمض ألفا ليبويك على نطاق واسع في العناية بالبشرة والتجميل بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يجعل بشرتك تتوهج وتشعر بالنعومة بالطرق التالية:

1. حماية من الجذور الحرة:

نظراً لأنه مضاد قوي للأكسدة، فإن حمض ألفا ليبويك يحيد الجذور الحرة الضارة، ويمكّن للجذور الحرة أن تلحق الضرر ببشرتك.

2. تأخير علامات الشيخوخة:

قد يؤخر حمض ألفا ليبويك ظهور شيخوخة الوجه، وفي دراسة أخرى تم العثور على تشتت حمض ألفا ليبويك للحد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتعزيز نسيج الجلد لدى المتطوعين.

3. بشرة مشرقة بشكل واضح:

قد يؤدي التطبيق الموضعي للمنتجات التي تحتوي على حمض ألفا ليبويك إلى تحسين الصحة العامة لبشرتكِ ومظهرها، ومن خلال مكافحة علامات الشيخوخة والتعرض للملوثات البيئية، يمكن لحمض ألفا ليبويك أن يجعل بشرتك أكثر وضوحاً ونعومةً.

4. الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

تشير الأدلة القصصية إلى أن حمض ألفا ليبويك قد يحمي بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن تعزى هذه الفائدة إلى خصائص الأحماض المضادة للأكسدة.

5. تهدئة البشرة الجافة:

البشرة الجافة أكثر عرضة للتلف وتحتاج إلى العناية المركزة لتبدو صحية ومغذية، وقد يؤدي استخدام حمض ألفا ليبويك على البشرة الجافة إلى جعلها ناعمة وسلسة ونضرة.

هل حمض ألفا ليبويك مناسب لجميع أنواع البشرة؟

يعد حمض ألفا ليبويك لطيفاً بما يكفي لاستخدامه على أي نوع من أنواع البشرة، فإذا كنتِ ترغبين في تنشيط بشرتكِ أو تحسين نسيجها أو محاربة حب الشباب أو منع علامات الشيخوخة المبكرة، فإن حمض ألفا ليبويك هو بالضبط ما تحتاجينه، حيث إن خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات تهدئ بشرتكِ وتقلل أعراض حب الشباب.

وتشير الأدلة إلى أن الاستخدام المنتظم لحمض ألفا ليبويك قد يساعد على تخفيف التصبغ، وهذا المكون اللطيف والمفيد هو شيء يمكن للأشخاص الذين لديهم جميع أنواع البشرة الاستفادة منه.


الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام حمض ألفا ليبويك:

يعتبر حمض ألفا ليبويك آمناً ولطيفاً بشكل عام مع انخفاض خطر الآثار الجانبية، ومع ذلك نظراً لأنه إنزيم لإزالة السموم، فقد يتسبب في تطهير بشرتكِ أثناء الاستخدام الأولي، ويؤدي إلى ظهور الحبوب. لا تقلقي إذا حدث هذا مع توقف التطهير في غضون بضعة أيام من الاستخدام الأولي.

عند تناوله بالجرعات الموصى بها، نادراً ما يسبب أي آثار ضارة، لكن إذا تم تناوله بجرعات أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض، مثل: الغثيان أو الطفح الجلدي، ويمكن أن تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً لدى كبار السن، وقد تؤدي الجرعات العالية للغاية إلى الأكسدة.

إذا كنتِ جديدة في استخدام الحمض، فمن المستحسن دمج ألفا ليبويك تدريجياً في روتين العناية بالبشرة، ويجب على النساء الحوامل والفتيات استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول هذا المضاد للأكسدة.

كيفية استخدام حمض ألفا ليبويك في روتين العناية بالبشرة:

كمكون للعناية بالبشرة، حمض ألفا ليبويك متعدد الاستخدامات للغاية، إذ إنه قابل للذوبان في الماء والدهون، ويمكن استهلاكه في شكل مكملات غذائية، أو تطبيقه موضعياً في أشكال الكريمات والمواد الهلامية.

في حين أن حمض ألفا ليبويك مصنوع في جسم الإنسان، إلا أنه يتم إنتاجه بكميات دقيقة، وقد تحتوي بعض الأطعمة أيضاً على هذا الحمض، لكن يعتقد أن المكملات هي أفضل طريقة لتحسين تناوله، فمن الأفضل تناول مكملات ألفا ليبويك على معدة فارغة.

بالنسبة للتي تتطلع إلى دمج حمض ألفا ليبويك في روتين العناية بالبشرة من خلال التطبيق الموضعي، يمكنكِ اختيار الكريمات والمواد الهلامية والمرطبات والأمصال التي تحتوي على المكون بعد استشارة طبيبكِ.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Hair Care220515110203411_

خطوات بسيطة للعناية بالشعر الأسود

تخكخك

هل جل التثبيت يؤذي شعركِ على المدى الطويل؟

14sdf_3

متى يجب أن تقلقي من تساقط الشعر؟

تجربتي_مع_4_وصفات_بهدف_تبيض_الركب_والاكواع_في_ثلاث_ايام

طريقة تبيض الركب والأكواع بالفازلين

istock-1170856363-1024x683

ما هو الكولاجين؟ وكيف أحافظ عليه؟

2801981-1007481857

هل تريدين إزالة الشعر بالليزر؟ انتبهي لهذه المخاطر

أخبار متعلقة
تهخخت

هل تحتاجين إلى وقاية بشرتك من الشمس وأنت في المنزل؟ اكتشفي الإجابة

fdadf04e-91b5-4f96-bb5f-93c1eddd8c57

العناية بالبشرة في رمضان.. وصفات منزلية تجعلكِ مشرقة

أضرار-فيتامين-سي-للبشرة

هل زيت جنين القمح يبيّض البشرة؟

مشروبات لبشرة متوهجة (1)

9 مكونات مضادة للشيخوخة والهالات السوداء.. جربيها!

تهحخح

وجبة إفطار تساعدكِ في الحصول على بشرة صافية

مشروبات-رجيم

5 مشروبات صباحية تمنحك بشرة متألقة وصحية