وجبة إفطار تساعدكِ في الحصول على بشرة صافية

الوكيل الاخباري - هل تتوقعين أن هناك وجبة واحدة تساعدكِ على تعزيز جمالكِ والحصول على بشرة نضرة؟ بالفعل، هناك مكون غذائي أكثر شعبية في الوجبات الصحية، يمكّنكِ من الحصول على بشرة صافية وخالية من المشاكل.

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نحن نتحدث عن الشوفان الصحي!.. فالشوفان طعام خارق يؤكل عادة كخيار إفطار، لأنه مليء بالعناصر الغذائية، مثل: الألياف الغذائية، والمعادن، والفيتامينات التي يمكن أن تعزز صحتكِ.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون دقيق الشوفان مفيداً أيضاً لمجموعة من احتياجات البشرة والجمال، وتساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشوفان على تجديد شباب الجلد، ما يساعدكِ على إزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والبروتين، ما يساعد على الحفاظ على صحة بشرتك.



فوائد دقيق الشوفان للبشرة:







1 . يقشر الجلد بلطف:

رقائق دقيق الشوفان هي أفضل ماسك طبيعي منزلي، ليس فقط للوجه، إذ يمكنكِ استخدامه لتقشير جسمكِ أيضاً، إذ إنه يحتوي على الصابونين الذي يقشر بشرتكِ بلطف، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويكشف عن بشرة ناعمة تحت كل هذا التراكم الذي تصعب رؤيته من الزيت الزائد والأوساخ.



2 . يخفف حكة الجلد:

يحتوي دقيق الشوفان على أفينانثراميدات ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تهدئ البشرة الحكة والجافة والمتهيجة.



3 . يرطب بشرتكِ:

يضفي دقيق الشوفان صفات مرطبة ومهدئة ومغذية، ما يحسن بشكل كبير جفاف الجلد وخشونته، إنه مليء بالبروتين وفيتامين (E)، ما يجعله رائعاً لبشرتكِ وجسمكِ.



4 . يعالج حب الشباب:

دقيق الشوفان يفعل العجائب للبشرة المعرضة لحب الشباب، إذ يمكنه امتصاص الزيت الزائد على بشرتكِ والمساعدة في علاج حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الزنك الذي يقال إنه يقلل الالتهاب ويقتل العمل البكتيري المسبب لحب الشباب.



ودقيق الشوفان مناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة والإشكالية، مثل: حب الشباب والإكزيما والصدفية.



5 . تطهير عميق:

فائدة أخرى كبيرة من دقيق الشوفان للبشرة، إذ يمكنه تقشير خلايا الجلد الميتة، وقد يساعد أيضاً في تطهير المسام المفتوحة والعميقة بسبب محتوى الصابونين، وإزالة الرؤوس السوداء، وامتصاص الزيت الزائد من الجلد.



6 . يحسن بشرة الجلد:

يساعد الشوفان في منع حب الشباب وتحسين بشرتكِ، إذ إنه يضمن التوازن البكتيري على بشرتكِ، في حين يمنحك تأثير الترطيب تلك البشرة الصحية، إذا كانت لديكِ بقع وندبات حب الشباب وتغير لون البشرة، فجربي دقيق الشوفان.



إليك كيفية استخدام دقيق الشوفان للبشرة:



1 . قناع وجه دقيق الشوفان:

يمكنك صنع قناع دقيق الشوفان الصحي للبشرة ببضع خطوات فقط، فكل ما عليكِ فعله هو خلط كوب واحد من الحليب وملعقة كبيرة من العسل مع كوبين من الشوفان، حركي جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً ومتساوياً.

ضعي هذا المعجون على بشرتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم اشطفيه بالماء البارد. للحصول على أفضل النتائج، استخدمي قناع الوجه 3-4 مرات في الأسبوع.



2 . أضيفي دقيق الشوفان إلى حمامك:

أضيفي كوباً واحداً من دقيق الشوفان إلى ماء الحمام الفاتر مع كمية قليلة من صودا الخبز. اجلسي في حوض الاستحمام لمدة 15 دقيقة، وبعد الاستحمام جففي نفسك بلطف، وحتى لاتزال بشرتكِ رطبة، تأكدي من عدم النقع لفترة طويلة جداً، وإلا ستجف بشرتكِ، وهذا سيجعل الشعور بالحكة أسوأ.



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