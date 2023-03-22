ماسكات من الارغان لتطويل الشعر وتكثيفه

الوكيل الاخباري - يمكن لزيت الأرغان ترطيب شعرك وفروة رأسك وحماية شعرك من التلف اليومي. من خلال تقليل التقصف وتقصف الأطراف والحفاظ على صحة فروة رأسك ، قد يساعد زيت الأرغان في منع تساقط الشعر للحصول على شعر أكثر كثافة وامتلاءً.



ماسك زيت الأرغان للشعر

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من السهل صنع ماسك زيت الأرغان، يمكنك استخدام الزيت مباشرة على شعرك، إليك الطريقة:



دلكي بواسطة 8 إلى 10 قطرات من زيت الأرغان على شعرك وفروة رأسك، اضبطي كمية الزيت حسب طول شعرك.



استمري في تدليك شعرك وفروة رأسك لمدة 10 دقائق ، مع ضمان تغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف.



لفي شعرك بمنشفة واتركيه طوال الليل.



اغسلي شعرك في الصباح وقومي بتصفيفه كالمعتاد.







ماسك زيت الأرغان لتنعيم الشعر



استخدمي زيت الأرغان كبلسم ينعم الشعر ويقلل التكسر الناتج عن التمشيط والتصفيف



اغسلي شعرك جيداً



جففي شعرك بالمنشفة حتى لا يتقطر



افركي قطرتين أو ثلاث قطرات من الزيت بين راحة يديك وضعيها على شعرك



جففي وصففي شعرك كالمعتاد



كرري هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع



ماسك زيت الأرغان كشامبو للشعر



يمكنك شراء شامبو زيت الأرغان ، لكن حضريه بنفسك في المنزل من خلال:



صبي الكمية المعتادة من الشامبو في راحة يدك



أضيفي قطرة أو قطرتين من زيت الأرغان إلى الشامبو وافرك يديك معاً حتى تمتزج



ضعيه على شعرك واغسليه



كرري هذه الطريقة كل يومين أو ثلاثة أيام



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