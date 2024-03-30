ماهو صيام البشرة؟ وما فوائده؟

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة Stylebook أن صيام البشرة Skin Fasting يساعد المجهدة على الاستشفاء والتجدد، واستعادة نقائها ونضارتها ووهجها.



وأوضحت المجلة المعنية أن "صيام" البشرة يعني الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل على مدار أسبوعين، باستثناء جل تنظيف خفيف، وتونر، ومستحضر عناية لطيف وكريم واقٍ من أشعة الشمس غير دهني، مع خلو هذه المستحضرات من الكحول، والمواد العطرية والسيليكون، لأنها تسبب جفاف البشرة.

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ويساعد صيام البشرة على التخلص من مواضع الاحمرار والتهيج ويقضي على الشوائب مثل البثور، والرؤوس السوداء، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

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