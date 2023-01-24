ما الذي يسبب الرؤوس السوداء في البشرة؟

الوكيل الاخباري - جميع أنواع حب الشباب والبثور في البشرة مزعجة، بغض النظر عما إذا كانت بيضاء أو سوداء، ولا يعرف الكثيرون سبب تكرار ظهور حب الشباب لديهم، وستساعدك معرفة السبب الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من مشاكل البشرة، وكذلك الوقاية منها في المستقبل.

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من أكثر أنواع حب الشباب، التي يتعامل معها الكثيرون، الرؤوس السوداء التي تكون آفات غير التهابية لحب الشباب، وتحصل الآفات على لونها الأسود بسبب اختلاف بسيط في العملية، ما يجعلها رأساً أسود، وتكون مزعجة للغاية.



سبب ظهور الرؤوس السوداء



لا يختلف سبب ظهور الرؤوس السوداء بشكل جذري عن حب الشباب المعتاد، فهي عادة تحدث عندما تسد خلايا الجلد الميتة أو الزيت الزائد بصيلات الشعر على بشرتكِ، وعندما تدخل هذه الجريبات يمكن أن تنتج نتوءاً على الجلد.



وإذا كانت هناك فتحة في الجلد فوق النتوء، فسوف يدخل الهواء ويؤكسد الجريب المسدود، ما يؤدي إلى تحوله إلى اللون الأسود، وتظهر الرؤوس السوداء عادة عندما يكون هناك فائض في إنتاج الزيت، أو عندما لا تتم إزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد في كثير من الأحيان.



وإذا كنتِ تتعاملين مع الرؤوس السوداء، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب هرموناتك. وتعد التقلبات الهرمونية أحد أكثر الأسباب شيوعاً للرؤوس السوداء، وتؤدي الهرمونات المتقلبة إلى زيادة إنتاج الزيت، ما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر، ويمكن أن تعاني تقلبات الهرمونات خلال فترة البلوغ أو الحيض أو الحمل أيضاً على ظهورها.

كيف تعالجين الرؤوس السوداء









نظراً لأن الرؤوس السوداء مشكلة جلدية شائعة، هناك الكثير من المنتجات والاختراقات لعلاجها، وأسهل طريقة لعلاج الرؤوس السوداء هي استخدام منتجات العناية بالبشرة، التي تحتوي على حمض الجليكوليك، وحمض الساليسيليك، حيث تعمل هذه المكونات عن طريق الدخول في بصيلات الشعر وحل أي شيء يسدها، ويمكن أن تساعد هذه المنتجات في إزالة خلايا الجلد الميتة قبل أن تسد بصيلات الشعر.



والريتينول مكون آخر يمكنه إزالة الرؤوس السوداء بسهولة، وعادة تكون منتجات الريتينويد الموضعية الأكثر قسوة متاحة بوصفة طبية، ويمكن أن تقشر الجلد، ما يزيل أسباب انسداد المسام أو البصيلات، وعند استخدامه بحذر يمكن أن يساعد الريتينول أيضاً في منع ظهور الرؤوس السوداء بالمستقبل.





ولمنع ظهور الرؤوس السوداء، يجب التركيز على موازنة إنتاج الزيت، من خلال الحفاظ على بشرتكِ رطبة جيداً لتجنب جفاف الجلد، بينما قد يعتقد البعض أن المزيد من الترطيب سيؤدي إلى انسداد البصيلات، ويحدث إنتاج الزيت الزائد عندما يشعر الجلد بجفاف شديد، لهذا السبب تريدين الحفاظ على رطوبة بشرتكِ.

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