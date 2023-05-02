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الثلاثاء، 02-05-2023 11:23 ص

ما الوقت الأفضل لممارسة اليوغا؟

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الوكيل الاخباري - لليوغا فوائد عدة لصحة الجسم والعقل، لكن يجب أن ندرك التدريبات التي نمارسها، وتحديد مواعيدها المناسبة.

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ناقشت خبيرة اليوغا، سيندي لي، أفضل الأوقات لممارسة التدريبات، وقالت إن إيقاعك الشخصي خلال فترة 24 ساعة، بالإضافة إلى علاقتك بالشمس والقمر، والحرارة والبرودة، يمكن أن يؤثر بالفعل في التدريبات التي تمارسينها.


وأوضحت أن بعض الناس يستيقظون في حالة من النشاط والحيوية، بينما لن يتحدث الآخرون لمدة ساعة على الأقل بعد رنين المنبه، كما يحب البعض الأنشطة الشتوية والأنشطة الخارجية، مثل: التزلج، والتزلج على الجليد، بينما يكتسب البعض الآخر الوزن، ويجلسون في المنزل طوال الشتاء، وينتظرون الطقس الحار في يوليو وأغسطس.

 




وأكدت سيندي لي أن من أهم فوائد ممارسة اليوغا التعرف على نفسك وكيفية تغييرها من لحظة إلى أخرى، فمن المنطقي السماح لطاقتك بإعلامك بكيفية التدرب، وفقًا للموسم أو الوقت من اليوم، كما يجب أن تعرفي أن بعض أوضاع اليوغا منشط، والبعض الآخر مهدئ.


واستفاضت في الشرح ضاربة بعض الأمثلة، قائلة: "الانحناءات الخلفية منشطة، ولا ينصح بها قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً، بينما الانحناءات الأمامية مهدئة، ومفيدة عندما تشعر بالتحفيز الزائد".


وتابعت سيندي لي: "الوقوف يبني القوة والقدرة على التحمل والشعور بالثبات، لأن قدميك ثابتتان على الأرض. وتعمل التقلبات على إزالة السموم من الجسم، وتخفيف التوتر في الرأس والرقبة والظهر، كما أن الحركات التي تقلبنا رأسًا على عقب، تغير فعليًا نظرتنا إلى العالم، وتذكرنا بالطبيعة غير الدائمة لكل شيء".

وأضافت خبيرة اليوغا أنها، بشكل عام، تنصح بممارسة اليوغا في الصباح أو في وقت مبكر من المساء، حيث يمكن أن تكون جلسة اليوغا الصباحية نشطة جدًا، وتتألف من تمرين كامل.


يمكنك اختيار ممارسة نوع مختلف من التدريبات في فترة ما بعد الظهر، وقد ترغبين بالتأكيد على سلسلة من الانحناءات الأمامية الجالسة، مثل: "من الرأس إلى الركبة إلى الأمام"، أو "الجلوس بزاوية واسعة"، ويمكن مزجها مع جزء خلفي وتقلبات بسيطة، لتحييد العمود الفقري.


واختتمت سيندي لي نصائحها، قائلة: "أقترح أن تفكري في تجربتك الخاصة خلال فصول السنة، وما إذا كنت تريدين العمل بالطاقة التي يوفرها الموسم، أو مواجهة الطاقة بتركيز معاكس لممارستك. وضعي في اعتبارك أنك إذا قمت بتغيير نمط ممارساتك كثيرًا، فلن تشعري بالتغير الخارجي".

 

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