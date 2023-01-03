الوكيل الاخباري - لماذا ما زلت أبدو حاملا؟ كم من الوقت سوف يبقى بطني منتفخاً؟ نحن نتحدث عن الوقت الذي تبرز فيه معدتك أبعد مما كانت عليه قبل الحمل. لا يزال الناس ينظرون إلى بطنك ويتساءلون لماذا لا تزالين حاملاً في شهرك السادس. وبعض الغرباء يسألون حتى عن موعد ولادتك. هذا كله يسبب لك الإحراج لكن لا تقلقي سنعطيك الإجابة عن متى يزول انتفاخ البطن بعد الولادة القيصرية:



لماذا يظهر البطن المنتفخ بعد الولادة القيصرية؟

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منذ اللحظة التي يولد فيها طفلك ، تتسبب التغيرات الهرمونية في تقلص الرحم ، مما يعيده إلى حالة ما قبل الحمل. نتيجة لذلك ، قد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي. تبدأ جميع خلايا جسمك التي انتفخت أثناء الحمل في إطلاق السوائل الزائدة والتي يتم التخلص منها من جسمك عن طريق البول والإفرازات المهبلية والعرق. وتبدأ الدهون الزائدة التي تضعينها لتغذية الطفل في الاحتراق خاصة إذا كنت تمارسين الرياضة.



تعتمد سرعة ودرجة هذا الانتقال إلى حد كبير على:



حجم جسمك الطبيعي.



ما هو الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل.



ما مدى نشاطك.



جيناتك.



ماذا عن علامات التمدد التي تظهر على البطن؟



عادة ما تصبح علامات التمدد أقل وضوحًا بشكل ملحوظ بعد ستة إلى 12 شهرًا من ولادة طفلك. يتلاشى لونها وتصبح عادة أفتح من الجلد المحيط. سوف يتلاشى اللون الداكن للخط الأسود تدريجيًا بعد عام.

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