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الثلاثاء، 01-11-2022 12:33 م

مشروبات الجمال مشكوك فيها ... تعرفي عليها

المكملات-الغذائية-لدعم-الجمال


الوكيل الإخباري - أجرت هيئة اختبار السلع الألمانية اختبارا شمل 15 منتجاً من منتجات مشروبات الجمال، وتوصلت نتائج الاختبار إلى أن وعود هذه المشروبات مشكوك فيها وليست هناك أدلة علمية تثبت فعاليتها حتى الآن.

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وأوضحت الهيئة أن مشروبات الجمال عبارة عن مكملات غذائية في صورة مشروبات تحتوي على مكونات من الكولاجين وحمض الهيالورونيك والبيوتين وفيتامين C والزنك وتَعد للعناية بخلايا الجسم من الداخل بغرض إبطاء عملية الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد، مشيرة إلى أن الاختبارات لم تتمكن من إثبات هذه التأثيرات الصحية والجمالية.

 



وأضافت الهيئة أنه من الأفضل إمداد الجسم بهذه العناصر المهمة من خلال التغذية السليمة، حيث تتمثل المصادر الغذائية للبيوتين "فيتامين H" في صفار البيض والمكسرات ورقائق الشوفان، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في الفلفل الحلو والكيوي والبرتقال واليوسفي والجوافة.

 



أما المصادر الغذائية للزنك فتتمثل في الحليب والجبن والجزر ولحم الأبقار ولحم الدواجن ومنتجات الحبوب الكاملة.

 

 

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