نصائح لتحسين قدرتك على التركيز

الوكيل الاخباري - إذا كانت هناك مشكلة واحدة مشتركة بين الجميع في عالمنا المشتت اليوم، فهي القدرة على الاستمرار في التركيز على مهمة واحدة، عندما تطلبي من نفسكِ باستمرار أن تظلي منتبهة ومركّزة على مهمة معينة، يكون قولها أسهل في الغالب من تنفيذها.



عقلك يتنقل بين الأفكار المختلفة، ويدير ماراثوناً كل دقيقة، لذا دعينا نشارك بعض الأخبار السارة معك، بأن هناك العديد من التقنيات وآليات المواجهة التي يمكن أن تساعدك على التركيز والانتباه من خلال الانتباه إلى اللحظة الحالية.





الأسباب الكامنة وراء ضعف انتباهكِ:



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يكافح الجميع هذه الأيام من أجل الانتباه إلى اللحظة الحالية أو التركيز في بعض الأحيان، تتضمن بعض العوامل المساهمة ما يلي:



· الشعور بالجوع قليلاً وقد تؤدي المعدة الفارغة أو الجائعة إلى ضعف الانتباه.



· الشعور بالتعب أو قلة النوم ليلاً.



· كونك تحت حالة ضغوط مستمرة يجعل عقلك شارداً.



· يؤدي الشعور بالقلق إلى فقدان التركيز.



· قد يكون هناك بعض الانحرافات الخارجية في بيئتك.



في معظم الحالات، من خلال الوصول إلى جذر المشكلة التي تسبب عدم القدرة على التركيز، يمكنك المساعدة في التخلص من المشكلة، ولكن إذا كنتِ تواجهين صعوبة في البقاء منتبهة للتفاصيل بشكل متكرر جداً، فقد تكون تعاني من حالات أخرى مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد أو القلق أو الاكتئاب أو عسر القراءة أو اضطراب ما بعد الصدمة أو مشاكل النوم مثل الأرق.



كيف تحسني التركيز وتكون أكثر انتباهاً



في الحياة العامة، يمكن حل مشكلات نقص الانتباه والتركيز من خلال تنفيذ النصائح المذكورة أدناه، إليكِ كيفية تحسين التركيز.



1. تقليل الانحرافات من حولك



في بعض الأحيان ينتهي بكِ الأمر في مكان تكون فيه المشتتات الخارجية قريبة للغاية، لذا عليكِ التفكير في التخلص من مشتتاتكِ لتعزيز تركيزكِ وانتباهكِ، ولا يمكنك التخلص من كل شيء، ولكن يمكنك اتخاذ الخطوة للحد منها قدر الإمكان.



2. اليقظة



ركزي على النشاط الذي تحاولي القيام به في الوقت الحالي، لأن اليقظة الذهنية هي مفتاح الانتباه، يمكنكِ أيضاً تجربة لعب بعض ألعاب الذهن أو تقنيات التأريض لإعادة تركيزك إلى هذه اللحظة بالذات.





3. كوني مستمعة



استمعي بفاعلية لما تتم مناقشته من حولكِ بدلاً من أن تكوني في مكان آخر في عقلكِ، توقفي عن التعرف على الأفكار المقلقة في عقلك، وتخلصي من قلقك بأن تكوني مشاركة نشطة في الأحداث من حولك.



4. تحققي من أفكاركِ



قومي بتقييم ما إذا كان الفكر أو الشعور أو الموقف يتسبب في فقدان التركيز، وحاولي حله، سوف يخدعكِ عقلكِ دائماً لتصديق أفكاركِ، قولي لا لتلك الأفكار التي لا تنتهي.



5. الحصول على قسط كاف من الراحة



تأكدي من حصولك على قسط كافٍ من النوم والراحة، لأن العقل والجسم فقط يتمتعان بالطاقة للحفاظ على التركيز.

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