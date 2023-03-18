نصائح للتخلص من تشابك الشعر

الوكيل الاخباري - يواجهنا العديد من المشاكل أثناء تصفيف الشعر والعناية به، من تشابكه بعد الاستحمام أو الحصول على أطراف متقصفة بسبب بعض المنتجات، وكذلك قشرة الرأس وتساقط الشعر.



وفي حين أنه من الشائع الاعتقاد أن تشابك الشعر أمرٌ عادي يتم حلّه خلال بضع دقائق أثناء تمشيط الشعر وفك العقد، لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير، إذ إنكِ من خلال القيام بذلك، تميلين لحل المستوى السطحي للمشكلة دون معالجة الأسباب الجذرية.



ومن النصائح الشائعة في هذا الأمر القيام بتمشيط شعركِ عندما يكون مبللاً، حيث إن العديد يعتبرونه سر خصلات الشعر الخالية من التشابك، إلا أن هذه النصيحة خاطئة جداً، حتى إنها تضر أكثر مما تنفع، خاصةً إذا كان شعرك مفروداً، إذ يمكن أن يؤدي التمشيط أثناء البلل إلى جعل الشعر الناعم أو الأملس أكثر عرضة للتكسر عن طريق شد الخيوط بشدة عندما تكون في أضعف حالاتها بعد امتصاص الماء.



وفي حين أن هناك العديد من الطرق الصحيحة التي يمكنها حل هذه المشكلة، إلا أن علينا أن نفهم بدايةً السر الذي يجعل شعرنا يتشابك في المقام الأول.





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لماذا يتشابك شعركِ؟



تُعد معرفة الأسباب خطوةً أولى في طريق حل المشكلة، إذ وفي بعض الأحيان تحدث التشابكات لأسباب طبيعية لا يمكن بالضرورة منعها، وواحدة من أكثرها أهمية هو وجود شعر محكم أو مجعد، إذ إن السبب الرئيسي وراء تشابك الشعر المجعد هو أنه أكثر مسامية، أي أنه لا يحتفظ بقدر كبير من الرطوبة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجمه وتشابكه.



ورغم أنه لا يمكنك التحكم في نوع شعرك، فإنه لا يزال هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لمنح تجعيد الشعر العناية الصحية التي يحتاجها للبقاء خالياً من العقد قدر الإمكان، سبب آخر للتشابك يمكن الوقاية منه يتعلق بكيفية تجفيف شعرك وطريقة نومك، فعندما تفركين شعركِ بسطحٍ مثل المنشفة أو تنامين معها على وسادتكِ، فإنكِ تخلقين احتكاكاً، ما يؤدي إلى التشابك.



ويمكن أن يكون الشعر المعقود أيضاً علامة على التلف والجفاف لأن الجلد لا ينبس، ما يسمح للخيوط بالتعثر ببعضها بعضاً وتصبح متشابكة.





طرق لمنع العقد



من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لشعرك المجعد أو الجاف أن تغذيه بانتظام ببعض الرطوبة، من خلال غسله بالبلسم مرة واحدة في الأسبوع لتعزيزه بحاجز زلق يمنع تجعيد الشعر من الالتصاق ببعضه بعضاً وخلق التشابك، كما يجب عليكِ تبديل المنشفة العادية للحصول على ألياف دقيقة ألطف أو حتى استخدام لفافة الشعر المصنوعة من الألياف الدقيقة.



وبالمثل، استبدلي وساداتكِ بأكياس وساداتِ حريرية لا تسبب احتكاكاً أثناء التقلب أثناء الليل، ولمزيد من الحماية أثناء النوم، يمكنكِ أيضاً ربط شعركِ بضفيرة فضفاضة، كما يمكن أن يكون قص شعرك بانتظام مفيداً أيضاً.

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