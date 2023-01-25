الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

الأربعاء، 25-01-2023 12:04 م

نصيحة اليوم: انتبهي من أعراض نقص حمض الفوليك

shutterstock_1262946181


الوكيل الاخباري حمض الفوليك هو من الفيتامينات الأساسية التي يجب الحصول عليها بشكل يومي. حيث تعاني الكثير من السيدات من نقص في هذا الفيتامين مما يسبب لديهن أعراض مزعجة جداً. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى فقر الدم وذلك لأن حمض الفوليك يلعب دور أساسي في تكوين الكريات الحمراء.

ولكن أعراض نقص حمض الفوليك تتخطى ذلك أيضاً، فعدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين يؤدي أيضاً إلى:


ضعف في الجسم.

الشعور بآلام حادة في الرأس.

تعب في الجسم. 

عدم القدرة على التنفس

عدم القدرة على التركيز.

اصفرار في الوجه.

اضافة اعلان

 

 



 
كيفية الحصول على هذا الفيتامين؟


في حال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ليس من الضرورة تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض الفوليك. السبانخ، الهليون، الفستق، البروكولي، الأفوكادو، البرتقال، الفاصولياء والحمص هي من أغنى أنواع الأطعمة بحمض الفوليك.

من جهة أخرى، يجب على المرأة الحامل تناول مكملات حمض الفوليك خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الحمل لأن حمض الفوليك يساعد في تكوين الجنين ويحميه من التشوهات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاغه

كيفية التخلص من المسامات المفتوحة في اليدين والرجلين؟

212308

طريقة عمل دلكة الليمون والنشا لتبييض جسم العروس

0030 (3) (1)

لماذا عليكِ جعل الشامبو الجاف جزءاً من روتين ما قبل التمرين؟

أفضل-غسول-للبشرة-الدهنية-1152x700-1

منتجات التجميل التي يجب أن تستخدمها كل امرأة

fa79ff36-2962-4363-b86b-4403199dc09d

مع بداية 2023.. 7 قواعد لتحسين صحتكِ العقلية

c3dd4e72-685d-4025-893a-19017642f959

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر.. بعد حمام الزيت

أخبار متعلقة
ازالة_البقع_السوداء_من_الوجه_نهائي

كيفية تحضير كريم لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع

fa7c462a-db5d-4f26-926d-222a965c0225

كيفية علاج الكلف بالنظام الغذائي

tbl_articles_article_29957_427359b4768-24a2-4eb6-a46a-f285e10a6556

استخدامات مذهلة لـ«ماء الورد» في علاجات البشرة.. تعرفي عليها

134322

هل الماء البارد هو مفتاح غسل وجهك ؟

3329ac69-4ade-4e36-8be8-4e39c9e1a9d2

عادات سيئة تضر ببشرتكِ.. تخلصي منها في 2023

24265229501787cd23beca8deedb64c04891cba8e155a2f0297

أبرز اتجاهات العناية بالبشرة في 2023