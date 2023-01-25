نصيحة اليوم: انتبهي من أعراض نقص حمض الفوليك

الوكيل الاخباري - حمض الفوليك هو من الفيتامينات الأساسية التي يجب الحصول عليها بشكل يومي. حيث تعاني الكثير من السيدات من نقص في هذا الفيتامين مما يسبب لديهن أعراض مزعجة جداً. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى فقر الدم وذلك لأن حمض الفوليك يلعب دور أساسي في تكوين الكريات الحمراء.



ولكن أعراض نقص حمض الفوليك تتخطى ذلك أيضاً، فعدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين يؤدي أيضاً إلى:





ضعف في الجسم.



الشعور بآلام حادة في الرأس.



تعب في الجسم.



عدم القدرة على التنفس



عدم القدرة على التركيز.



اصفرار في الوجه.



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كيفية الحصول على هذا الفيتامين؟





في حال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ليس من الضرورة تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض الفوليك. السبانخ، الهليون، الفستق، البروكولي، الأفوكادو، البرتقال، الفاصولياء والحمص هي من أغنى أنواع الأطعمة بحمض الفوليك.



من جهة أخرى، يجب على المرأة الحامل تناول مكملات حمض الفوليك خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الحمل لأن حمض الفوليك يساعد في تكوين الجنين ويحميه من التشوهات.

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