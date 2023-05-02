هل استخدام الثلج على البثور فعال؟

الوكيل الاخباري - لا توجد حلول ليلية لحب الشباب، ومع ذلك إذا كنتِ تعانين بثوراً مؤلمة وغاضبة، فإن استخدام الثلج على البثور يمكن أن يساعد في تهدئة الالتهاب وإدارة الألم.



لا يمكن للثلج علاج حب الشباب والبثور، ومع ذلك فهو علاج فعال لتوفير الإغاثة المؤقتة، وقد يساعدكِ على إدارة الاختراقات بطرق مختلفة، قبل الوصول إلى مكعب الثلج، اعرفي كيفية عمله، وكيفية استخدامه بشكل صحيح، والاحتياطات التي يجب اتخاذها.





هل يساعد مكعب الثلج في شفاء حب الشباب والبثور؟



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1 . يقلل التورم والالتهاب:



يمكن أن يكون الاحمرار والتورم كابوساً مطلقاً، عندما تتعاملين مع حب الشباب الكيسي، عند وضع الثلج على حب الشباب أو البثرة، فإنه يضيق الأوعية الدموية، ويقلل الالتهاب، فالثلج له تأثير مخدر على بشرتكِ ويبطئ تدفق الدم، وهذا يمنحك راحة فورية.



2 . يساعد في تقلص المسام:



أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب هو انسداد مسام الجلد بسبب تراكم الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، ويؤدي المزيد من الغزو البكتيري إلى حب الشباب في تلك المناطق، وتساعد أكياس الثلج في تشديد مسام الجلد حتى لا تتمكن البكتيريا والمهيجات الأخرى من سدها.



لا يمكن أن يساعد وضع الثلج على حب الشباب إلا إذا كانت حالة من حب الشباب الالتهابي، وهذا يعني أنك ستحصلين على راحة إذا وضعت الثلج على البثور والخراجات. قبل وضع الثلج على وجهكِ، من المهم تعلم كيفية استخدامه؛ لأن الثلج يمكن أن يحرق بشرتكِ ويزيد التهيج إذا لم تضعيه بالطريقة الصحيحة.



في ما يلي بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للتطبيق الآمن:



1 . اصنعي كيس ثلج:



لفي مكعبات الثلج بمنشفة أو ضعيها داخل كيس، ويمكنكِ أيضاً استخدام قطعة قماش قطنية ولف مكعب واحد، افركي على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق تقريباً، خذي استراحة لمدة 3-4 دقائق، ثم أعدي التقديم، وتأكدي من عدم استخدام الثلج على بشرتكِ لأكثر من 20 دقيقة.





2 . دمج الثلج في نظام العناية بالبشرة:



إذا كان حب الشباب خفيفاً، فيمكنكِ تخطي مكعبات الثلج، ويمكن أن تكون لاستخدام الماء البارد على وجهكِ تأثيرات مماثلة، رشي الماء البارد على وجهكِ في الصباح والمساء، مع منظف لطيف يكفي للحفاظ على نظافة بشرتكِ.



ومع ذلك، يمكنك دائماً استخدام أكياس الثلج لعلاج حب الشباب الخفيف، ضعي ضغطاً بارداً على بشرتكِ لمدة 5 دقائق قبل الذهاب إلى الفراش.



3 . اغمسي وجهكِ في الماء المثلج:



خذي الماء البارد في وعاء، وأضيفي مكعبات الثلج إليه، ويمكنكِ حتى إضافة قطع من الليمون والخيار إلى الماء، اغمسي وجهكِ في الماء لبضع ثوانٍ، كرري العملية لمدة دقيقتين أو 3 دقائق.

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