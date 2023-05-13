السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 11:38 ص

هل يمكنك إنقاص الوزن أثناء النوم؟

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الوكيل الاخباري - تثير مسألة إنقاص الوزن، دون أي مجهود، الكثير من أصحاب الأوزان الثقيلة، الذين لا يرغبون في بذل أي مجهود لإنقاص أوزانهم، تماماً مثل عنوان هذا الموضوع، الذي قد يغري الباحثين عن حلول للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وهم مستغرقون في نوم عميق.

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هنا، نوضح أن المقصود بإنقاص الوزن أثناء النوم، بحسب ما نشره "إيت ذيس نوت ذات"، المعني بالأمور الصحية، يعني الوصول إلى هدف حرق الدهون أثناء النوم بعد القيام بعدة أمور، إذ يسهل النوم العميق من التخلص من الوزن الزائد، ما يعني أن بذل المجهود، والالتزام ببرامج غذائية صحية، ضروريان لفقدان الكيلوغرامات الزائدة.

يمكن الاعتماد، بالطبع، على نظام الصيام المتقطع، وكون شهر رمضان الفضيل انتهى للتو، فمازال معظم الناس متقبلين فكرة الامتناع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة، حيث يحفز الصيام الجسم على حرق الدهون للحصول على الطاقة اللازمة، حيث ينصح الموقع الطبي باتباع طريقة الصيام المتقطع، لتعزيز فقدان الدهون أثناء النوم.


كما أن ممارسة الرياضة من العوامل الرئيسية المساعدة في إنقاص الوزن، حيث تساهم مثلاً رياضة رفع الأثقال في بناء العضلات، وترفع معدل حرق الدهون في الجسم خلال ساعات الخلود للنوم، فمن المهم ممارسة رياضة رفع الأثقال في ساعات المساء، لتزداد لديك فرص حرق الدهون، وأنت نائمة.

من المفيد، أيضاً، بعد ممارسة التمارين الرياضية، إعادة الانتعاش لجسمك من خلال الاستحمام بالماء البارد، كون برودة المياه تحفز الدهون على ضبط درجة حرارة الجسم، وتساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.
وينصح، دائماً، بتجنب تناول الطعام قبل الخلود للنوم ليلاً، ويفضل ألا تأكلي قبل ساعتين على الأقل من موعد نومك، كون النوم بعد تناول الطعام مباشرة يعد عنصراً أساسياً من عناصر زيادة الوزن، ولا تنسي المثل الشعبي الذي يقول: "اتغدى و اتمدى.. واتعشى واتمشى"، الذي يحث على ممارسة الرياضة والمشي الخفيف على الأقل بعد تناول وجبة العشاء.


وينصح خبراء التغذية الأشخاص الراغبين في إنقاص أوزانهم، بالنوم في غرفة باردة، لأن الجو البارد يساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، لتوليد الحرارة اللازمة، لكي يحصل الجسم على الدفء المطلوب.

 

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